"Укрзализныця" планирует полностью обновить пригородные электрички Киева

Укрзализныця разрабатывает проект полного обновления системы пригородных поездов Киева. Поезда планируют запускать каждые 10-15 минут в часы пик.

​Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сказал, что невозможно обеспечить такой интервал, как в метро, пишет ЦТС.

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Проект будет включать полное обновление подвижного состава пригородных поездов и городской электрички Киева, а также совершенствования железнодорожного сообщения. Соответствующее поручение "Укрзализныци" выдал Кабинет министров Украины по итогам успешного запуска железной дороги, соединяющей Киевский вокзал с аэропортом "Борисполь".

Новая система пригородного железнодорожного транспорта будет действовать на направлениях в Ирпень, Фастов, Бровары и другие города-спутники Киева, с которыми есть железнодорожное сообщение.

Хотим сделать киевский S-Bahn (аналог системы пригородных поездов в Германии и Австрии – ред. 24 канал). Самая дорогая часть – это инфраструктура. Это рельсы, которые уже есть,

– заявил Кравцов.

Стоимость проекта составляет несколько миллиардов гривен, а финансировать его должны из бюджета Киева и городов-сателлитов столицы.