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      "Укрзализныця" планирует полностью обновить пригородные электрички Киева

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      "Укрзализныця" планирует полностью обновить пригородные электрички Киева
      "Укрзализныця" планирует полностью обновить пригородные электрички Киева / Фото из открытых источников

      Укрзализныця разрабатывает проект полного обновления системы пригородных поездов Киева. Поезда планируют запускать каждые 10-15 минут в часы пик.

      ​Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сказал, что невозможно обеспечить такой интервал, как в метро, пишет ЦТС.

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      Проект будет включать полное обновление подвижного состава пригородных поездов и городской электрички Киева, а также совершенствования железнодорожного сообщения. Соответствующее поручение "Укрзализныци" выдал Кабинет министров Украины по итогам успешного запуска железной дороги, соединяющей Киевский вокзал с аэропортом "Борисполь".

      Новая система пригородного железнодорожного транспорта будет действовать на направлениях в Ирпень, Фастов, Бровары и другие города-спутники Киева, с которыми есть железнодорожное сообщение.

      Хотим сделать киевский S-Bahn (аналог системы пригородных поездов в Германии и Австрии – ред. 24 канал). Самая дорогая часть – это инфраструктура. Это рельсы, которые уже есть,
      – заявил Кравцов.

      Стоимость проекта составляет несколько миллиардов гривен, а финансировать его должны из бюджета Киева и городов-сателлитов столицы.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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