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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Укрзализныця" планирует запустить отремонтированную электричку

82 Читати новину українською
Укрзализныця планирует запустить капитально - отремонтированную электричку
Укрзализныця планирует запустить капитально - отремонтированную электричку / smaeel.com

До конца июня "Укрзализныця" планирует запустить капитально -отремонтированный и модернизированный электропоезд пригородного сообщения.

Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Это будет модернизированная электричка, которую отправят для обслуживания пассажиров регионального филиала "Львовская железная дорога".

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Это третья электричка, которую отремонтировали за этот месяц, два электропоезда после капитального ремонта уже отправили для обслуживания пассажиров региональных филиалов "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".

"Пригородное сообщение остается проблемным вопросом. Имеем сегодня более 90% износа парка и убытков только за прошлый год от этих перевозок на 4,5 миллиарда гривен. Однако сами по себе, шаг за шагом, наверстываем то, что почти не делалось много лет – обновляем пригородный подвижной состав. К концу 2018 планируем обновить 22 электрички", – цитируется в сообщении и.о. председателя правления ПАО Евгения Кравцова.

Модернизацию проводили на "Киевском електровагоноремонтом заводе", стоимость капитально-восстановительного ремонта одного поезда –  от 35 до 38 миллионов гривен. На указанных поездах выполнен комплекс модернизаций, направленный на улучшение условий перевозок пассажиров и повышение надежности электропоездов в эксплуатации.

Напомним, более 300 локомотивов для нужд "Укрзализныци" хочет предоставить французская компания Alstom. Соответствующий проект на поставку уже разрабатывается французской компанией.

Теги: Новости Украины Новости Львова железная дорога Транспорт Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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