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"Укрзализныця" подготовила дополнительные поезда Львов – Киев для футбольных болельщиков

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"Укрзализныця" запустит дополнительные поезда Львов – Киев для футбольных болельщиков

"Укрзализныця" назначила дополнительные скоростные поезда между Львовом и Киевом в связи с проведением в столице финала футбольной Лиги чемпионов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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В сообщении говорится, что к месту проведения матча болельщики смогут добраться дополнительным поездом №756 Львов – Киев, который будет отправляться 25 мая в 23:00 и прибудет в Киев 26 мая в 5:18.

В обратном направлении будет курсировать поезд №713, который будет отправляться из Киева 27 мая в 2:00 и прибудет во Львов в 8:14.

Напомним, что 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве финальный матч Лиги чемпионов сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". За два дня до этого, 24 мая, на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, будет проходить финал женской Лиги чемпионов.

Теги: Новости Украины Реал – Ливерпуль Лига чемпионов Укрзализниця Новости спорта
Источник: 24 Канал
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