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      Словенец Желько Марчек временно возглавил Укрзализныцю: что о нем известно

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      Кабмин назначил словенца Марчека временно исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци / Коллаж 24 канала

      Кабинет министров назначил словенца Желько Марчека временно исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци. До этого он был членом правления этого государственного акционерного общества.

      Распоряжение о назначении Желько обнародовали на сайте украинского правительства. Подписал документ украинский премьер Алексей Гончарук.

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      В распоряжении говорится, что Марчек будет выполнять свои обязанности на посту руководителя Укрзализныци, пока, как этого требует закон, не изберут полноценного председателя правления государственного перевозчика.

      Заметим, что до словенца Укрзализныцю возглавлял Евгений Кравцов, но в январе он сообщил, что уходит в государственный публичный сектор. Правда, контракт Кравцова с Укрзализныцей официально должен был закончиться в 2021 году. В конце концов Наблюдательный совет Укрзализныци рассмотрел его обращение о прекращении контракта и 29 января уволил его с должности руководителя предприятия.

      Вполне вероятно, что следующей должностью Кравцова станет заместитель министра инфраструктуры. Однако глава этого ведомства Владислав Криклий заявляет, что Кравцов здесь работать не будет.

      Что известно о Марчеке Желько

      Марчек Желько, Укрзалізниця, керівник, тимчасовий виконувач обов'язків голови правління

      До назначения на новую должность он был членом правления Укрзализныци. Родился Марчек Желько в городе Марибор (Словения). Имеет диплом экономиста. В структуре Укрзализныци начал работать в 2016 году.

      Желько имеет более 15-летний опыт управления персоналом. В частности, он почти тринадцать лет занимал руководящие должности в представительства компании McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

      Кроме того, в 2007 – 2013 годах занимал должность директора по персоналу ПАО "Днепроспецсталь". В 2013 – 2014 годах был директором по персоналу группы Starlightmedia. А в 2014 – 2015 годах был независимым членом наблюдательного совета "Укрросметалл".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Словения Укрзализниця
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