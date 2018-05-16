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"Укрзализныця" повышает тарифы: Кравцов назвал дату

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Глава
Глава "Укрзализныци" рассказал, когда состоится первое повышение цен на билеты / "Информатор"

Уже в конце мая стоимость на пассажирские перевозки в поездах "Укрзализныци" возрастет. В частности, тарифы повысятся на 12%.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления компании Евгений Кравцов, передает "Новое время".

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"Планируем провести индексацию стоимости проезда в пассажирских поездах после майских праздников, уже до 20 мая планируем провести повышение тарифов на 12%", – отметил он.

Как подчеркнул руководитель "Укрзализныци", компания уже получила согласие от соответствующих министерств и сейчас на финальной стадии регистрации документов.

По словам Кравцова, после повышения стоимости перевозок их качество также улучшится.

Добавим, Укрзализныця рассчитывает на 20% повысить стоимость пассажирских перевозок в 2018 году – дважды по 10%.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщали, что за первый квартал 2018 года они продали намного больше билетов, чем в тот же период прошлого года.

Теги: Новости Украины Деньги Укрзализниця железная дорога Тарифы
Источник: 24 Канал
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