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"Укрзализныця" предлагает поднять цены на купе и СВ до рыночных

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В "Укрзализныце" хотят установить цены на билеты на уровне рыночных и разделить поезда по категориям / 24 канал

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предлагает поднять цену на купе и СВ до рыночной и разделить поезда дальнего следования по категориям и комфорту.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина

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"В транспортированиях дальнего следования большой сегмент несоциальных перевозок. Если стоимость купе фирменного поезда 500-600 гривен, а экономически обоснованный уровень 800 гривен, то это уже не социальные перевозки. Если билет СВ стоит 1 тысячу гривен, а экономически обоснованный уровень 1,4 тысяч гривен, то это также не социальные перевозки, это не поддержка бедных... Я продвигаю идею категоризации поездов. Разделить поезда по категориям и уровню комфорта. Государственное регулирование цен может быть в категориях стандарт и эконом, на уровне категории комфорт мы можем иметь конкурентную цену", – заявил Евгений Кравцов.

По его словам, при этом должен оставаться гарантированный "Укрзализныцей" перечень услуг для всех категорий населения.

У нас нет проблем с продажами билетов категории СВ, а про купе я вообще молчу. Скорее возникает ситуация, когда плацкарты не распродаются. Мы видим высокий спрос на билеты класса комфорт и люкс,
– ответил Кравцов.

И. о. председателя правления "Укрзализныци" также отметил, что по его мнению, нужно установить цену на билеты в соответствии с рыночными требованиями, одновременно помня о социальной составляющей, которая также должна быть обеспечена.

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"В категории эконом должно остаться до 10 процентов поездов дальнего следования, а остальное должно перейти в стандарт или комфорт. Это позволит обеспечить социальные потребности и увеличить часть дохода "Укрзализныци", за счет несоциальной части перевозок. В свою очередь, это уменьшит перекрестное субсидирование, и те деньги, которые мы зарабатываем на грузовых перевозках, можно будет вкладывать в обновление грузовых поездов, инфраструктуру и все остальное", – сообщил глава Укрзализныци.

Он также заявил, что цена стоимости услуг на железнодорожные перевозки должна быть посередине между автобусным и авиационным транспортом.

Напомним, что 30 мая состоялось анонсированное "Укрзализныцей" подорожание цен на билеты сразу на 12%. Следующее такое повышение запланировано на 1 октября.

Теги: Новости Украины Укрзализниця Путешествия железная дорога
Источник: 24 Канал
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