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      "Укрзализныця" предложила новый проект модели ценообразования тарифов на грузовые перевозки

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / vcrti.com.ua

      Эта инициатива появилась в рамках работы над подписанием меморандума о сотрудничестве между "Укрзализныцей" и бизнесом.

      Государственный монополист – компания "Укрзализныця" – предложила перевозчикам собственный проект новой модели ценообразования тарифов на товарные перевозки, сообщает "5 канал".

      Эта инициатива появилась в рамках работы над подписанием меморандума о сотрудничестве между "Укрзализныцей" и бизнесом. Проект нового тарифного сборника является одним из пунктов меморандума.

      "Работа над созданием меморандума между "Укрзализныцей" и грузоотправителями продолжается. Железная дорога уже пошла на выполнение одного из пунктов меморандума и готова отказаться от устаревшего советского тарифообразования на грузовые перевозки, и обнародовала концепцию нового тарифного сборника", – говорится в сообщении.

      Разработка меморандума проходит на базе Государственной регуляторной службы. По словам ее председателя Ксении Ляпиной, новую модель ценообразования тарифов на грузовые перевозки возможно разработать и принять в течение года.

      "Если мы включимся все вместе, все стейкхолдеры и все заинтересованные будут включать свои ресурсы, то я думаю, что это можно сделать за год (согласовать новую модель ценообразования тарифов – ред.). Кроме того, мы будем обращаться, привлекать такие институты, например как Институт Гейтса, которые занимаются макроэкономическим прогнозированием для того, чтобы мы поняли влияние на все отрасли экономики", – заявила Ляпина.

      По словам председателя объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, вопрос тарифов чрезвычайно важен для украинской экономики, поскольку напрямую влияет на экспортные возможности страны.

      "Укрзализныця" сейчас может использовать эту возможность для того, чтобы сделать качественный рывок в улучшении своей эффективности и в трансформации системы тарифообразования, так как тарифы касаются всех. И они отражаются на всех видах экономической деятельности. В первую очередь, на стоимости грузов, которые возятся, тарифы влияют на конкурентоспособность украинских товаров и, соответственно, на то, сколько мы можем этих товаров продать на экспорт", – заявил Каленков.

      Как сообщалось ранее, в апреле 2019 года "Укрзализныця" в очередной раз подняла тарифы на грузовые перевозки, поднятие произошло на 14,2%.

      blog_ava
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      Теги: Тарифы Металургия Укрзализниця
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