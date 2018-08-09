"Укрзализныця" провела экспериментальную поездку скоростного электропоезда

На направлении со Львова в Ужгород была проведена экспериментальная поездка двухсистемного скоростного электропоезда "Тарпан". Тестирование нового поезда происходило в ночь с 7 на 8 августа.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Ужгородскую дирекцию железнодорожных перевозок.

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Скоростной поезд был произведен на Крюковском вагонзаводе. По словам железнодорожников, поезд проехал по маршруту Львов-Лавочное-Мукачево-Ужгород.

Эта тестовая поездка была осуществлена с целью определения возможности курсирования нового поезда Киев-Львов-Мукачево-Ужгород, подтверждения динамических характеристик подвижного состава и определение максимальных скоростей движения.

Отмечается, что в марте в этом году транспортный комитет Верховной Рады рекомендовал "Укрзализныце" запустить новый маршрут поездов "Интерсити+" из Киева в Ужгород.