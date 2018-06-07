"Укрзализныця" публично раскрывает свои финансовые транзакции

ПАО "Укрзализныця" полностью открывает информацию о всех проведенных компанией финансовых транзакциях для публичного доступа на Едином веб-портале использования публичных средств E-Data.

Об этом сообщается на официальном сайте "Укрзализныци".

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Исполняющий обязанности главы ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что после запуска системы в работу "Укрзализныця" стала первой государственной компанией в Украине, которая будет полностью раскрывать всю информацию в полном объеме обо всех финансовых транзакциях.

Отныне благодаря E-Data клиенты, партнеры, инвесторы, представители СМИ и все желающие смогут отслеживать информацию о трансакциях Укрзализныци на сайте spending.gov.uа,

– говорится в сообщении компании.

Директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев отметил, что на первом этапе компания загрузит более 21 тысячи транзакций за первый квартал 2018 года на общую сумму более 2,3 миллиарда гривен.

"В целом в 2018 году компания намерена опубликовать более чем 100 тысяч транзакций на общую сумму свыше 10 миллиардов гривен. Таким образом, все желающие смогут ознакомиться со всей информацией относительно договоров Укрзализныци", – отметил он.

На портале также будет опубликована информация относительно сотрудничества "Укрзализныци" с более 4 тысячами контрагентов, поскольку в системе E-Data полностью отображается информация о всех платежных реквизитах.

Напомним, ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предлагал поднять цену на купе и СВ до рыночной и разделить поезда дальнего следования по категориям и комфорту.