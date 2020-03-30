Укрзализныця ради поддержки бизнеса отсрочила новые договоры на грузовые перевозки

Новые договоры на грузовые перевозки начнут действовать через два месяца – в июне. Это решение позволит поддержать украинских предпринимателей в условиях строгого карантина.

Новый договор начнет действовать не в апреле, а в июне. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По словам исполняющего обязанности главы правления Укрзализныци Желька Марчека, специалисты Укрзализныци уже работают со всеми обращениями и замечаниями бизнеса и Антимонопольного комитета Украины. Они рассмотрят положения нового договора, чтобы они максимально отвечали интересам участников перевозочного процесса.

Напомним, что Укрзализныця вскоре предложит новые продукты при пользовании вагонов компании, которые помогут клиентам снизить расходы на стоимость перевозок. Речь идет о возможности заказа услуги перевозок в вагонах компании на долгие сроки.

Условия договора на грузовые перевозки по Укрзализныце можно прочитать по ссылке.



Карантин в Украине / инфографика 24 канала