"Укрзализныця" сформирует неснижаемый стратегический запас дизтоплива

Из-за прекращения поставок дизтоплива из России "Укрзализныця" намерена сформировать неснижаемый стратегический запас этого топлива.

Об этом сообщил во время пресс конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Недостаток планируют компенсировать за счет поставок из Беларуси и стран Балтии.

"Сегодня мы с представителями крупнейших компаний, а также УЗ, АМПУ, с участием представителя президента Украины в Кабинете министров Андрея Геруса определили, как будет обеспечена диверсификация поставок нефтепродуктов, в частности дизельного топлива и СПГ для стабильного обеспечения Украины. Мощности нефтяных терминалов в портах Украины позволяют многократно увеличить объемы переработки нефтепродуктов уже сегодня. УЗ имеет возможность обеспечить необходимое количество тягового и подвижного состава для перевозки нефтепродуктов ", – заверил министр.

Основной акцент в диверсификации поставок будет сделан именно на топливо, поставляемое из Беларуси и стран ЕС, сообщил также Андрей Герус. Грузы будут доставлять транспортом из Гомеля. "Из трубы дизтопливо перегружается в цистерны и отправляется в Украину", – пояснил он.

"Стабильная ситуация у нас есть уже сегодня. Если ранее поставки по морю составляли 10-20 тыс. Тонн в месяц, то на август это уже будет 60-90 тыс. тонн. Сегодня мы также получили информацию, что Мозырский НПЗ переносит свой ремонт с сентября на октябрь и увеличивает примерно на 25% поставки дизеля украинским покупателям в августе и сентябре. Если раньше они составляли примерно 180 тыс. тонн в месяц, то сейчас они будут 250-260 тыс. тонн в месяц. Также мы видим увеличение поставок из Литвы, стран ЕС и рост производства на украинских нефтеперерабатывающих заводах ", – отметил Герус.

Кроме того, как отметил Владимир Омелян, во время совещания с предпринимателями было принято решение сформировать оперативный штаб, который будет работать с крупнейшими нефтетрейдерами Украины, государственными компаниями, чтобы любое прохождение цистерн по новым маршрутам не было под угрозами, а рынку не угрожали ни рост цен, ни любые другие угрозы.