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      "Укрзализныця" собирается повысить цены на билеты

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      Евгений Кравцов
      Евгений Кравцов / Фото из соцсетей

      В компании пока лишь намекают на возможное подорожание пассажирских перевозок. Таким образом там якобы пытаются решить проблему отсутствия билетов в период отпусков и праздников.

      Так, "Укрзализныця" будет просить у правительства разрешения увеличить стоимость пассажирских билетов до уровня себестоимости перевозок. Об этом рассказал глава компании Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

      Тем временем качество пассажирских перевозок УЗ оставляет желать лучшего: Потоп в вагоне поезда выглядит так: видео

      По его мнению, сейчас пассажирские перевозки для предприятия являются убыточными.

      У нас высокий спрос, но при этом низкие цены, которые не покрывают себестоимость перевозок. С этим нужно что-то делать. Поэтому мы поднимаем вопрос на уровень государства. "Укрзализныця" должна оказывать услуги государству ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать перевозки безубыточными для компании,
      – подчеркнул Кравцов.

      Также Кравцов отметил, что полностью удовлетворить спрос в сезон отпусков и в летний период – невозможно, однако "Укрзализныця" нуждается в увеличении парка на 15-20%, чтобы "спокойно проходить пиковые периоды".

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      blog_ava
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      Теги: Укрзализниця Новости Украины Новости политики Цены
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