"Укрзализныця" собирается повысить цены на билеты

В компании пока лишь намекают на возможное подорожание пассажирских перевозок. Таким образом там якобы пытаются решить проблему отсутствия билетов в период отпусков и праздников.

Так, "Укрзализныця" будет просить у правительства разрешения увеличить стоимость пассажирских билетов до уровня себестоимости перевозок. Об этом рассказал глава компании Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

Тем временем качество пассажирских перевозок УЗ оставляет желать лучшего: Потоп в вагоне поезда выглядит так: видео

По его мнению, сейчас пассажирские перевозки для предприятия являются убыточными.

У нас высокий спрос, но при этом низкие цены, которые не покрывают себестоимость перевозок. С этим нужно что-то делать. Поэтому мы поднимаем вопрос на уровень государства. "Укрзализныця" должна оказывать услуги государству ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать перевозки безубыточными для компании,

– подчеркнул Кравцов.

Также Кравцов отметил, что полностью удовлетворить спрос в сезон отпусков и в летний период – невозможно, однако "Укрзализныця" нуждается в увеличении парка на 15-20%, чтобы "спокойно проходить пиковые периоды".

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