Укрзализныця в 2017 году закупила товаров из России на более 2 миллиарда гривен

Общественная организация "Дорога без коррупции" отмечает на недостаточной работе "Укрзализныци" в направлении импортозамещения российских железнодорожных товаров, объем закупок которых в 2017 году составил 2,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщил председатель ОО "Дорога без коррупции" Владимир Даценко на пресс-конференции в Укринформе.

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Укрзализныця пока не позаботилась, чтобы оборудование производилось в Украине. Достаточно слабо ведется работа в направлении импортозамещения российских товаров. В целом за 2017 год железнодорожное оборудование было закуплено на 2,2 миллиарда гривен из России,

– подчеркнул глава проекта.

Он отметил, что по оценкам работы Укрзализныци за период с 2017 года по июль этого года стало известно, что для железнодорожных товаров тендерной документацией предусматриваются привилегированные права для поставщиков продукции российского происхождения.

"ПАО "Украинская железная дорога" исключительно для товаров российского производства предоставляет возможность не проходить указанный инспекционный контроль подразделением ПАО "Украинская железная дорога", взамен предоставить подтверждение о прохождении инспекционного контроля любым уполномоченным органом России", – говорится в исследовании "Дороги без коррупции".

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Даценко добавил, что коррупция остается главной проблемой для реформирования "Укрзализныци" и ее обновления.