13:38
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Укрзализныця в 2017 году закупила товаров из России на более 2 миллиарда гривен

68 Читати новину українською
Коррупция – до сих пор самая большая проблема Укрзализныци
Коррупция – до сих пор самая большая проблема Укрзализныци / 24 канал

Общественная организация "Дорога без коррупции" отмечает на недостаточной работе "Укрзализныци" в направлении импортозамещения российских железнодорожных товаров, объем закупок которых в 2017 году составил 2,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщил председатель ОО "Дорога без коррупции" Владимир Даценко на пресс-конференции в Укринформе.

Читайте также: Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения

Укрзализныця пока не позаботилась, чтобы оборудование производилось в Украине. Достаточно слабо ведется работа в направлении импортозамещения российских товаров. В целом за 2017 год железнодорожное оборудование было закуплено на 2,2 миллиарда гривен из России,
– подчеркнул глава проекта.

Он отметил, что по оценкам работы Укрзализныци за период с 2017 года по июль этого года стало известно, что для железнодорожных товаров тендерной документацией предусматриваются привилегированные права для поставщиков продукции российского происхождения.

"ПАО "Украинская железная дорога" исключительно для товаров российского производства предоставляет возможность не проходить указанный инспекционный контроль подразделением ПАО "Украинская железная дорога", взамен предоставить подтверждение о прохождении инспекционного контроля любым уполномоченным органом России", – говорится в исследовании "Дороги без коррупции".

Читайте также: В Украине могут ввести уголовную ответственность за закупки в России: предложение Турчинова

Даценко добавил, что коррупция остается главной проблемой для реформирования "Укрзализныци" и ее обновления.

Теги: Новости Украины Коррупция Украина – Россия Укрзализниця
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Первоклассник-2018: сколько стоит собрать в школу и как сэкономить
сегодня, 13:01 Первоклассник-2018: сколько стоит собрать в школу и как сэкономить
Яніна Ткачук
Ризики Томосу
сегодня, 12:01 Ризики Томосу
Віталій Ковач
Як працюють російські системи з виявлення снайперів
сегодня, 08:40 Як працюють російські системи з виявлення снайперів
Повернись живим
Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
2 августа, 22:01 Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей популярных брендов
2 августа, 21:03 ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей популярных брендов
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Курс валют на 3 августа: европейская валюта существенно подешевела
 сегодня , 08:30
Прокуратура подтвердила, что за рулем одной из машин, которая попала в ДТП в Киеве, был сотрудни
 22 июня 2013 , 17:32 0
Топ-новости: "Ворскла" и "Александрия" не берут пример с украинских легионеров в Европе, "Динамо" дороже "Шахтера"
 29 июля 2016 , 07:30
Барселона подтвердила, что Неймар хочет покинуть клуб
 2 августа 2017 , 13:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук