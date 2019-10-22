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      Укрзализныця возрождает коррупционную схему, – Криворучко

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / radiosvoboda.org

      Монополист "Укрзализныця" убирает в условиях тендеров штрафы за несвоевременную оплату поставленных товаров и услуг.

      Это возвращает возможности для отдельных менеджеров компании за процент от суммы сделки "решать вопрос" со своевременной оплатой. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Ассоциации " владельцы вагонов" Александр Криворучко, передает "Обозреватель".

      "Укрзализныця" в одностороннем порядке в условиях тендера убирает штрафы за несвоевременную оплату за поставленные товары и услуги. Говоря простыми словами, теперь "Укрзализныця" будет рассчитываться с поставщиками тогда, когда ей удобно/выгодно/хочется – и ничего ей за это не будет – штрафов же в тендере, а потом и в договоре не предусмотрено", – убежден Криворучко.

      По его мнению, это создает благоприятные условия для возрождения древней коррупционной схемы, которая ранее действовала в структуре "Укрзализныци".

      В итоге это приведет к созданию или, правильнее будет сказать, возвращению коррупционной схемы, когда за определенный процент от суммы сделки отдельные менеджеры компании решали вопрос со своевременной оплатой. И пока руководство "Укрзализныци" продолжает пиариться на "джихаде" и wi-fi в поездах, кто-то в компании богатеет,
      – отметил Криворучко.

      Он также подчеркнул: подобные действия противоречат мировой деловой практике и лишь усиливают злоупотребления своим монопольным положением со стороны "Укрзализныци".

      "Если подобный подход не остановить на старте – это не только противоречит мировой деловой практике, не только подчеркивает использование монопольного положения УЗ, не вписывается в курс на упрощение бизнеса и повышение прозрачности работы госкорпораций, но и в целом создает благоприятные условия для дальнейшего углубления коррупции в УЗ", – предупредил эксперт.

      blog_ava
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      Теги: Коррупция Укрзализниця
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