"Укрзализныця" введет ежедневное железнодорожное сообщение Мариуполь – Харьков

С 31 марта пассажиры смогут ездить по маршруту Харьков – Мариуполь ежедневно (сейчас поезд курсирует через день). Компания введет двохгрупповой поезд № 70/96-95/69 Мариуполь – Львов, Харьков/Бахмут с объединением/разъединением групп вагонов на станции Федоровка.

Группа вагонов Мариуполь – Львов будет курсировать ежедневно, Мариуполь – Харьков – через день, группа вагонов Мариуполь – Бахмут – также через день.

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В "Укрзализныце" отметили, что двохгрупповой поезд с группами вагонов Мариуполь – Харьков и Мариуполь – Бахмут будет курсировать по очереди через день, что позволит обеспечить ежедневное прямое пассажирское сообщение между Мариуполем и Харьковом.

В группе вагонов Мариуполь – Бахмут будет предложено 260 мест на рейс, а в группе Мариуполь – Харьков – 276 мест. Предполагается, что объемы движения на этом участке останутся в существующих границах.

Сейчас курсируют поезда № 70/69 Мариуполь – Львов (ежедневно) и № 96/95 Мариуполь – Бахмут (через день).