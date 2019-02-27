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      "Укрзализныця" введет ежедневное железнодорожное сообщение Мариуполь – Харьков

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      С 31 марта поезда будут курсировать маршруту Харьков – Мариуполь ежедневно
      С 31 марта поезда будут курсировать маршруту Харьков – Мариуполь ежедневно / Фото из открытых источников

      С 31 марта пассажиры смогут ездить по маршруту Харьков – Мариуполь ежедневно (сейчас поезд курсирует через день). Компания введет двохгрупповой поезд № 70/96-95/69 Мариуполь – Львов, Харьков/Бахмут с объединением/разъединением групп вагонов на станции Федоровка.

      Группа вагонов Мариуполь – Львов будет курсировать ежедневно, Мариуполь – Харьков – через день, группа вагонов Мариуполь – Бахмут – также через день.

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      В "Укрзализныце" отметили, что двохгрупповой поезд с группами вагонов Мариуполь – Харьков и Мариуполь – Бахмут будет курсировать по очереди через день, что позволит обеспечить ежедневное прямое пассажирское сообщение между Мариуполем и Харьковом.

      В группе вагонов Мариуполь – Бахмут будет предложено 260 мест на рейс, а в группе Мариуполь – Харьков – 276 мест. Предполагается, что объемы движения на этом участке останутся в существующих границах.

      Сейчас курсируют поезда № 70/69 Мариуполь – Львов (ежедневно) и № 96/95 Мариуполь – Бахмут (через день).

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      Теги: Новости Украины Укрзализниця Новости Мариуполя Новости Харькова Железная дорога
      Источник: 24 Канал
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