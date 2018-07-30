"Укрзализныця" закупила 96 наградных значков у "Российских железных дорог" стоимостью в 77 тысяч

"Укрзализныця" заказала у компании "Российские железные дороги" наградные значки "Почетный железнодорожник" на 77 856 гривен.

Об этом говорится на сайте электронных госзакупок Prozorro.

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В сообщении отмечается, что филиал "Укрзализныци" заключил договор о заказе значков 26 июля. "Укрзализныця" закупила 96 знаков "Почетный железнодорожник" в футляре, а также бланки удостоверений к ним. Сам значок изготовлен из медно-никелевого сплава и не содержит драгоценных металлов.

Договор купли-продажи подписали в. о. директора филиала "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" Евгений Никитин, его заместитель Андрей Лапин и директор Административно-хозяйственного управления Владимир Скубак со стороны "Российских железных дорог".

Значки должны быть доставлены до 31 декабря 2018 года.