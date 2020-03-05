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      Укрзализныця запускает дополнительные поезда к 8 марта: куда и сколько

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      Для удобства пассажиров Укрзализныця запускает 22 дополнительных поезда к 8 марта. Они будут курсировать на популярных направлениях.

      О дополнительных рейсах к 8 марта сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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      Поезда будут курсировать от 5 до 10 марта.

      Дополнительные поезда будут ездить на таких направлениях:

      • № 181/182 Киев – Львов. Со Львова будет курсировать 6 и 9 марта, из Киева – 7 и 10 марта. Со Львова будет отбывать в 12:18, в Киев прибывает в 00:02. Из Киева – 00:55, прибытие во Львов в 10:36.
      • № 755/756 Киев – Львов. Со Львова будет курсировать 6 и 9 марта, из Киева – 7 и 10 марта. Со Львова будет отбывать в 23:00, прибытие в Киев в 05:50. Из Киева – 00:15, прибытие во Львов в 5:47.
      • № 235/236 Киев – Ужгород. Из Киева будет курсировать 5, 6, 8 и 10 марта, из Ужгорода – 6, 7 и 9 марта. Отправление из Киева в 20:28, прибытие в Ужгород в 11:58. Из Ужгорода – в 18:15, прибытие в 08:40.
      • № 239/207 Киев - Ужгород. Из Киева будет курсировать 6 и 8 марта, из Ужгорода – 7 и 9 марта. Отправление из Киева в 19:47, прибытие в Ужгород в 10:58. Из Ужгорода будет отбывать в 18:00, в Киев прибывает в 10:20.
      • № 219/220 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы. Из Киева и Черновцов будет курсировать 7 и 9 марта. Отправление из Киева в 1:37, прибытие в Черновцы в 17:30. Из Черновцов – в 22:36, прибытие в Киев в 14:52.
      • № 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы. Из Киева будет ехать 6 марта, из Черновцов – 9 марта. Отправление из Киева в 15:03, прибытие в Черновцы в 08:15. Отправление из Черновцов в 19:15, прибытие в Киев в 11:56.
      • № 217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов. Из Киева будет курсировать 6 и 8 марта, из Рахова – 7 и 9 марта. Отправление из Киева в 15:02 и прибытие в Рахов в 06:56. Обратно отправление в 18:00 и прибытие в Киев в 09:14.
      • № 267/268 Киев – Ковель. Из Киева будет отбывать 6 и 10 марта, из Ковеля – 5 и 9 марта. Отправление из Киева в 23:08 и прибытие в Ковель в 08:19. Из Ковеля – 23:45, прибытие в Киев – 10:54.
      • № 177 Киев – Хмельницкий. Из Киева и Хмельницкого будет курсировать 9 марта. Отправление из Киева в 05:15 и прибытие в Хмельницкий в 12:00. Из Хмельницкого отправление в 12:50 и прибытие в Киев в 20:37.
      • № 201/202 Киев – Жмеринка. Из Жмеринки будет отбывать 6 марта, из Киева – 10 марта. Из Жмеринки отправление в 19:34 и прибытие в Киев в 00:09. Из Киева – в 16:07, прибытие в Жмеринку – 21:30.
      • № 233/234 Киев – Винница. Из Киева и Винницы будет курсировать 9 марта. Отправление из Киева в 13:27, прибытие в Винницу в 16:30. Отправление из Винницы 17:30, прибытие в Киев в 21:20.
      • № 161/162 Киев – Николаев. Из Николаева будет ехать 5 марта, из Киева – 10 марта. Из Николаева будет выезжать в 22:13, в Киев прибывает в 12:32. Отправление из Киева в 14:35 и прибытие в Николаев в 04:40.
      • № 209/210 Киев – Одесса. Из Одессы будет курсировать 5 марта, из Киева – 10 марта. Отправление из Одессы – 23:59, прибытие в Киев – 11:56. Отправление из Киева – 13:27 и прибытие в Одессу – в 23:24.
      • № 295/296 Киев – Одесса. Из Одессы будет отбывать 6 марта, из Киева – 8 марта. Из Одессы будет выезжать в 7:57, в Киев прибывает в 19:28. Отправление из Киева – 9:28, прибытие в Одессу – 19:50.
      • № 215/216 Киев – Кривой Рог. Из Кривого Рога будет ехать 6 марта, из Киева – 10 марта. Из Кривого Рога будет отправляться в 09:57, прибытие в Киев в 19:22. Из Киева – в 10:50, прибытие в Кривой Рог – 20:06.
      • № 281/282 Киев – Днепр/Запорожье. Из Киева будет курсировать 6, 8 и 10 марта. Из Запорожья – 5, 7 и 9 марта. Отправление из Киева в 21:47 и прибытие в 9:16. Отправление из Запорожья в 18:12 и прибытие в 4:46.
      • № 205/206 Покровск – Харьков. Из Покровска и Харькова будет ездить 6, 7, 9 и 10 марта. Из Покровска будет отбывать в 09:20, прибытие в Харьков – 14:49. Отправление из Харькова – 16:44 и прибытие в Покровск – 22:07.
      • № 242/241 Одесса – Днепр. Из Одессы будет курсировать 5, 7 и 9 марта. Из Днепра – 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 23:38 и прибытие в 9:40. Отправление из Днепра в 22:30 и прибытие в 8:20.
      • № 258/227 Одесса – Ужгород. Из Одессы будет ездить 6 и 8 марта. Из Ужгорода – 7 и 9 марта. Отправление из Одессы в 16:54 и прибытие в 11:32. Из Ужгорода отправление в 14:05 и прибытие в 9:30.
      • № 154 Кривой Рог – Одесса. Из Кривого Рога будет ехать 6, 8 и 10 марта. Из Одессы – 7 и 9 марта. Из Кривого Рога – 19:50, прибытие в Одессу – 6:18. Из Одессы – 21:37 и прибытие в Кривой Рог – 8:25.
      • № 204/203 Львов – Днепр. Со Львова – 6, 8 и 10 марта. Из Днепра – 5, 7 и 9 марта. Со Львова будет отбывать в 21:20, в Днепр будет прибывать в 11:24. Из Днепра – 16:39 и прибытие во Львов – 5:40.
      • № 168 Львов – Одесса. В обоих направлениях будет курсировать 7 и 9 марта. Со Львова – 9:40 и прибытие в Одессу – 20:23. Из Одессы – 10:18 и прибытие во Львов – 21:05.

      Укрзализныця также продолжила маршрут одного поезда, а именно: № 132/131 Одесса – Винница – Киев. Он будет курсировать 9 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 12:29 и прибытие в Киев в 22:40. Из Киева поезд будет отправляться в 23:17 и прибывать в Одессу в 9:39.

      Также в Укрзализныце назначили дополнительные рейсы:

      • № 095/096 Черкассы – Львов. Из Черкасс будет отбывать 5 и 8 марта, со Львова – 7 и 10 марта. Из Черкасс – 19:46 и прибытие во Львов – 10:36. Со Львова отправление – 12:53, прибытие в Черкассы – 4:06.
      • № 720/719 Киев – Харьков. Из Киева будет курсировать в Харьков 7 марта, обратно – 8 марта. Из Киева отправление – 18:30 и прибытие в Харьков в 23:36. Из Харькова отправление – 5:56 и прибытие в Киев в 11:08.
      • № 797/798 Харьков – Запорожье. Будет курсировать в обоих направлениях 6, 7 и 9 марта. Отправление из Харькова в 09:53 и прибытие в Запорожье в 14:05. Из Запорожья отправление в 14:50 и прибытие в Харьков в 19:20.

      Обратите внимание! Проезд в поездах в марте не подорожает. Хотя индексацию тарифов и обещали провести с марта 2020 года, однако пока соответствующий приказ в профильном министерстве не подписали.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины 8 марта Новости Ивано-Франковска Новости Хмельницкого Винница Новости Одессы Новости Запорожья Новости Днепра Новости Харькова Новости Черкасс Новости Львова Новости Киева Укрзализниця
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