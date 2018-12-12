"Укрзализныця" запускает новый поезд из Львова в Перемышль: когда первый рейс

"Укрзализныця" запускает новый поезд по маршруту Львов – Перемышль. Он будет курсировать круглый год в дни повышенного пассажиропотока и начнет перевозить пассажиров уже во время нынешних новогодних и рождественских праздников.

Об этом информируют на официальном сайте "Укрзализныци".

Читайте также: Мукачево в Будапешт – поездом за 6 часов: впечатления первых пассажиров

Поезд будет курсировать уже во время наступающих праздников – с 20 декабря по 7 января, согласно графику,

– говорится в сообщении.

Известно, что из Перемышля он будет отправляться в 10:15 и прибывать во Львов в 13:45. Из Львова поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Перемышль в 17:46. Время следования поезда составит около 2,5 часа.

Поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения 2 класса. Стоимость проезда в новом поезде составит около 253 гривен.

Билеты на поезд уже можно приобрести в железнодорожных кассах, а дни, в которые он будет курсировать, можно узнать на сайте "Укрзализныци".

Напомним, в "Укрзализныце" планируют назначить 30 дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников. В частности, на время зимних праздников "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы скоростного поезда "Интерсити+" из Киева в Харьков и обратно.