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      Укрзализныця жалуется на убыточные пассажирские перевозки, тратя миллионы на хлам: детали

      68 Читати новину українською
      Укрзализныця
      Укрзализныця / vcrti.com.ua

      Мы часто слышим от топ-менеджмента Укрзализныци об убыточности пассажирских перевозок. Прибыли дают только грузовые перевозки, за счет которых пассажирские просто субсидируются. Да, это правда, но с другой стороны мы снова видим, как Укрзализныця тратит миллионы на хлам.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка-расследовательница Татьяна Мартынюк.

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      Она напомнила о скандальных двух тендерах на общую сумму 1,5 миллиона для закупки вышитых рушников и вышиванок, которые Укрзализныця проводила в конце июня. На них обратили внимание эксперты организации "Дорога без коррупции".

      Так вот, планировалось закупить 200 рубашек по 4 тысячи за штуку, и 200 полотенец по 3,5 тысячи за штуку. Таких цен не встретить в дорогих бутиках, но Укрзализныця умудрилась найти такую цену на опте!
      – отметила Мартынюк.

      Единственное, что радует, – добавила журналистка, – что после обнародования этой информации, на закупку отреагировал глава предприятия Евгений Кравцов и пообещал все проверить.

      "И что имеем? Действительно, в августе договор о поставке золотых полотенец и золотых вышивок разорвали. Более того, предприятие вышло с официальным заявлением, что мол больше таких абсурдных закупок не будет. И вот в данном случае полтора миллиона остались на счетах Укрзализныци. А, как известно, копейка гривну бережет", – пояснила Мартынюк.

      Если бы отменяли такие глупые тендеры еще три-четыре года назад, когда закупали супер-дорогую ткань, сувенирные паровозики, подстаканники и прочие мелочи на десятки миллионов. Может тогда и накопили бы на обновление подвижного состава и не рассказывали бы сказок про нехватку средств и невозможность выполнить уже заключенный контракт!
      – отметила журналистка.

      Также она добавила, что наконец сама Укрзализныця пообещала провести внутренний аудит всех своих закупок – может тогда и действительно деньги найдутся.

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      Видео полного видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 4 сентября 2019

       

      blog_ava
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      17 сентября
      34606
      Теги: Новости Украины Коррупция Деньги Видеоблоги Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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