Компанию "Укрзализныця" ожидает реструктуризация. Она предусматривает ее разделение на ряд специализированных компаний. Таких может быть от трех до пяти.

О деталях реструктуризации АО "Укрзализныця" и проблемах с этим разделением рассказал член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

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На какие компании поделят Укрзализныцю

По его словам, компании могут разделить на пять вертикалей, в зависимости от профиля работы:

грузовые перевозки,

пассажирские перевозки,

инфраструктура,

ремонтная вертикаль,

вертикаль непрофильных активов.

"В представленном нам плане реструктуризации "Укрзализныци" обсуждается анбандлинг компании – есть разные подходы, предусматривающие создание от трех до пяти вертикалей. Но это, конечно, идеальный план", – отметил Сергей Лещенко.

Однако, по словам Лещенко, "Укрзализныце" уже год не удается выделить в отдельную компанию хотя бы пассажирскую вертикаль и прекратить ее субсидировать за счет грузоперевозок.

Мне сегодня очень обидно, что когда были благоприятные условия для компании, момент был упущен. И мы попали в определенную центрифугу, когда нам одновременно нужно и антикризисную программу принимать, и компании реформировать,

– заявил Лещенко.

Он также отметил, что если не поддерживать и не модернизировать Укрзализныцю, то со временем она будет терять свою ценность просто под влиянием времени.

"Мы должны максимально оптимизировать компанию – ее закупки, штат, расходную часть. Пусть даже от этого выиграют не все – кто-то получит больше заказов, кто-то закроется или будет уволен. Но в целом компания должна остаться в выигрыше. И во многом это будет зависеть от нового главы компании", – считает Лещенко.

Идея о разделении Укрзализныци

Стоит добавить, что это не первый раз озвучивается идея о необходимости разделить Укрзализныцю на различные компании. Еще в сентябре 2019 года Кабинет Министров Украины приступил к разработке соответствующего законопроекта. Однако тогда речь шла о трех компаниях, которые отвечали бы за пассажирские перевозки, грузовые перевозки и инфраструктуру.

Кроме того, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий планировал провести IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества).