Укрзализныцю отдадут на 10 лет в управление Deutsche Bahn, – Гончарук

Укрзализныцю планируют отдать в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn. Это должно показать, что Украина открыта для инвестиций.

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", – сказал премьер Алексей Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе.

А тем временем: Укрзализныця закупила кондиционеры у депутата: их стоимость превышает обычную в пять раз

Глава правительства подчеркнул, что власть Украины связывает с этим решением не только ожидания о развитии Укрзализныци.

"Это экосистемное (решение), которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", – сказал Гончарук.

Несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение уже принято, и это уже огромный шаг", добавил премьер.

Смотрите видео выступления Гончарука на форуме в Давосе:

Что известно о сотрудничестве Укрзализныци и Deutsche Bahn

22 января Мининфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в Давосе подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развитии Укрзализныци.

Гончарук анонсировал, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы Укрзализныци, а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.

Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между Укрзализныцей и DB.

Мининфраструктуры и DB также будут способствовать взаимной обработке предложения о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.