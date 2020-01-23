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      Укрзализныцю отдадут на 10 лет в управление Deutsche Bahn, – Гончарук

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      Укрзализныцю отдадут в управление Deutsche Bahn на 10 лет / Getty Images

      Укрзализныцю планируют отдать в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn. Это должно показать, что Украина открыта для инвестиций.

      "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", – сказал премьер Алексей Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе.

      А тем временем: Укрзализныця закупила кондиционеры у депутата: их стоимость превышает обычную в пять раз

      Глава правительства подчеркнул, что власть Украины связывает с этим решением не только ожидания о развитии Укрзализныци.

      "Это экосистемное (решение), которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", – сказал Гончарук.

      Несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение уже принято, и это уже огромный шаг", добавил премьер.

      Смотрите видео выступления Гончарука на форуме в Давосе:

      Что известно о сотрудничестве Укрзализныци и Deutsche Bahn

      22 января Мининфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в Давосе подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развитии Укрзализныци.

      Гончарук анонсировал, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы Укрзализныци, а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.

      Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между Укрзализныцей и DB.

      Мининфраструктуры и DB также будут способствовать взаимной обработке предложения о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Инвестиции Инвестиции Министерство инфраструктуры Транспорт Железная дорога Укрзализниця
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