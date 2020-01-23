Укрзализныцю отдадут на 10 лет в управление Deutsche Bahn, – Гончарук
Укрзализныцю планируют отдать в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn. Это должно показать, что Украина открыта для инвестиций.
"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", – сказал премьер Алексей Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе.
А тем временем: Укрзализныця закупила кондиционеры у депутата: их стоимость превышает обычную в пять раз
Глава правительства подчеркнул, что власть Украины связывает с этим решением не только ожидания о развитии Укрзализныци.
"Это экосистемное (решение), которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", – сказал Гончарук.
Несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение уже принято, и это уже огромный шаг", добавил премьер.
Смотрите видео выступления Гончарука на форуме в Давосе:
Что известно о сотрудничестве Укрзализныци и Deutsche Bahn
22 января Мининфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в Давосе подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развитии Укрзализныци.
Гончарук анонсировал, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы Укрзализныци, а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между Укрзализныцей и DB.
Мининфраструктуры и DB также будут способствовать взаимной обработке предложения о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.