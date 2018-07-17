8 видов укусов насекомых, которые вы должны знать: детальные фото

В летнюю пору, когда украинцы семьями выезжают на отдых за город, на дачи или пикники возле озера, возрастает риск получить нежелательные укусы от различных насекомых. Некоторые проходят быстро, а с особо тяжелыми укусами нужно немедленно обращаться к медикам.

Сайт "24" предлагает прочитать о 8 наиболее распространенных укусах, которые вы можете ощутить на себе, находясь на прогулке в городе или за границей в экзотическом отпуске.

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Укус комара

Комариный укус выглядит как покрасневший подкожный пузырь, который сильно чешется. Как правило, никаких особых мер принимать не нужно, разве что намазать место укуса успокаивающей мазью.



Укусы комаров лучше не расчесывать

Но если после укуса вы вдруг чувствуете жар, боли в суставах или опухание лимфоузлов, следует обратиться к врачу – возможно, в кровь попала инфекция. Так как комары признаны самым опасным современным транспортером вирусов во всем мире.

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Укус блохи

Эти укусы вызывают сильный зуд. Обычно блошиные укусы появляются группками по 3-4 точки и напоминают мелкие красные пузырьки.

Держитесь подальше от животных, которые могут разносить блох

Прежде всего их необходимо промыть водой с мылом. Затем нужно смазать укусы цинковым кремом или другим средством, снимающим зуд. Главное не расчесывать укусы, чтобы не занести инфекцию.

Укус клопа

Укусы клопов выглядят по-разному. Кто-то может их вообще не замечать, а у кого-то возникает сильная аллергическая реакция, сопровождающаяся зудом и болезненными ощущениями.



Клопы чаще всего живут в сырых зданиях и в старой мебели

Кроме кожных повреждений, типичные симптомы укусов клопов включают боль, зуд, дерматит, а у аллергиков – набухание и даже волдыри.

Главный враг клопов – гигиена. Поэтому прежде всего помойтесь с мылом, уделяя особое внимание местам укусов. В крайних случаях вам может понадобиться противовоспалительное или антигистаминное средство.

Укус паука

За исключением нескольких видов (типа черной вдовы и каракурта) большинство паучьих укусов безвредны и совсем неядовиты. Характерный признак такого укуса – две точки, обрамленные кругом.

Главное на паникуйте, когда увидите на теле паучка. Почти все из них – не ядовитые

Если вас укусил паук, прежде всего промойте место укуса водой с мылом. Затем приложите лед и при необходимости примите обезболивающее. Если укус сильно опух, примите антигистаминное средство.

Если у вас наблюдаются более серьезные симптомы или есть основания подозревать, что паук был ядовитым, обратитесь к врачу как можно быстрее.

Укус клеща

Клеща принести домой можно после отдыха на природе или прогулки по парку. Также эти паразиты часто живут на животных (особенно на собаках) и они могут быть очень опасными для человека. Клещи переносят много инфекций, в частности, могут занести от человека другому человеку крымскую геморрагическую лихорадку и болезнь Лайма.



А вот клещи – это иедва ли не самое опасное насекомое, и за следом от укуса нужно внимательно следить

Если в вас вцепился клещ, необходимо удалить его как можно скорее, не прибегая к народным средствам типа масла, бензина и прижигания.

Используйте пинцет, подцепив клеща поближе к коже и плавно потянув вверх. Затем тщательно промойте укус водой с мылом.

Клещу-переносчику обычно требуется до 48 часов, чтобы заразить вас вирусом, поэтому надо всегда проверять наличие клещей после возвращения из леса.

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Укус муравья

Укусы некоторых видов муравьев (например, рыжего лесного) содержат яд, вызывающий у человека зуд, воспаление и раздражение кожи. Если ваши симптомы не проходят, мажьте место укуса мазью с кортизоном.



В жизни укусы муравьев не так страшны как на фото, но бывает по-разному

А в случае появления пузырей "не лопайте" их, чтобы не занести инфекцию. Если это произойдет, немедленно обратитесь к врачу.

Укус осы и пчелы

Яд ос и пчел не опасен, хотя и может вызвать болезненное состояние, что может проявляться в виде аллергии. В таком случае необходимо сразу же обратиться к врачу, потому что последствия могут быть очень серьезными.

Главное – вытянуть жало осы и пчелы, чтобы избежать заражения!

Чтобы снять отек, обработайте укус насекомого уксусом или другими подручными средствами. Пчелы часто оставляют в коже жало, если оно есть – удалите его пинцетом.

Берегите себя во время прогулок на природе, не забывайте о спреях против насекомых и всегда осматривайте тело на наличие укусов или насекомых после возвращения домой. Ведь вовремя обнаруженная опасность уменьшит риск вероятных негативных последствий.