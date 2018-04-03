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Бьорндален завершил карьеру: что надо знать о короле биатлона

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Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры в 44 года
Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры в 44 года / Коллаж 24 Канала

Его фамилию трудно произнести тем, кто слышит ее впервые. Но те болельщики, которые хоть немного интересуются зимними видами спорта, не могли не слышать о великом и могучем "короле биатлона" Уле Эйнаре Бьерндалене.

3 апреля легендарный норвежец объявил о завершении биатлонной карьеры.

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По этому случаю предлагаем вспомнить, почему Бьорндален заслужил себе звание живой легенды.

Королями не рождаются, а становятся

Заниматься биатлоном будущий чемпион начал с легкой руки своего старшего брата Дага. В 18 – завоевал первую медаль, в 19 – устроил фурор на юниорском Чемпионате мира в Рупольдинге и сразу стал трехкратным чемпионом.

20-летнего Бьерндалена пригласили на домашнюю Олимпиаду-1994 в норвежском Лиллехамере. Однако недостаток опыта не позволил молодому биатлонисту показать хорошие результаты.

О своем детстве он часто рассказывает шутливую историю:

Я норвежец из простой крестьянской семьи, где было девять коров и пятеро детей и где коровам иногда уделяли больше внимания, чем детям.

Бйорндален біатлон
Бьерндален принимал участие в 6 Олимпиадах подряд

13 олимпийских медалей

После Лиллехамера Бьерндален принимал участие в шести Олимпиадах подряд и с каждой из них возвращался не с пустыми руками.

На счету 44-летнего норвежского биатлониста: 13 медалей, привезенных с Олимпийских игр – 8 золотых, 4 серебряных и 1 бронза.

Бйорндален Олімпійські ігри
Бьерндален – 8-кратный олимпийский чемпион

К этой планке пока никто из его коллег по цеху не смог даже приблизиться.

Олимпиада имени Бьерндалена

Живой легендой Бьорндален стал после Олимпийских игр 2002 в Солт-Лейк-Сити.

Тогда 28-летнему спортсмену не было равных ни в одной из гонок: он завоевал олимпийское золото в спринте, гонке преследования, эстафете и индивидуальной гонке.

Бйорндален Олімпіада-2002 Солт-Лейк-Сіті
Бьерндален выиграл все золото на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити

Тогда кое-кто шутил, что мужской биатлон становится неинтересно смотреть, потому что все гонки подряд выигрывает неудержимый Бьерндален.

Самый титулованный биатлонист в истории

Доля правды в этой шутке все-таки была. Потому что норвежец до сих пор сохраняет за собой титул самого успешного биатлониста Чемпионатов мира.

За 20 лет спортивной карьеры, начиная с 1998 года, на мировых первенствах он завоевал 44 медали, из которых – 20 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.

Этот рекорд тоже до сих пор остается недосягаемым для преследователей "короля".

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Шесть Больших глобусов в коллекции

Кроме побед на Чемпионатах мира, в активе у Бьерндалена 96 побед на этапах Кубка мира, что на сегодня также является заоблачным рекордом среди биатлонистов.

Шесть раз неудержимый норвежец выигрывал Большой хрустальный глобус общего зачета – в сезонах 1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08 и 2008/09. Кроме него такое удалось лишь Мартену Фуркаду из Франции.

Бйорндален біатлон
Бьерндален – самый титулованный биатлонист в истории

В женском биатлоне таким же достижением может похвастаться только шведская биатлонистка Магдалена Форсберг.

Не биатлоном единым

Когда в биатлоне ему бывало скучно, Бьерндален испытывал свои силы в лыжных гонках, и даже там отбирал медали у титулованных лыжников.

В 2006-м на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Елливаре норвежец одержал победу в забеге на 15 километров свободным стилем.

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40 лет – далеко не предел

На Олимпийские игры 2014 в Сочи Бьерндален пробился, когда ему уже пошел пятый десяток. Тогда он и повторил достижение лыжника Бьерна Дели, став в 40 лет восьмикратным олимпийским чемпионом.

С Олимпиады-2014 великий и могучий Уле привез золото в спринте и в смешанной эстафете.

С 13 олимпийскими медалями Бьерндален до сих пор сохраняет за собой звание самого титулованного спортсмена Зимних Олимпийских игр.

Begge gull medaljene fra OL.

Допис, поширений Ole Einar Bjørndalen (@oleeinarbjorndalen)

Олимпийские Игры 2018 без Бьерндалена

Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхенчхане Бьерндален, очевидно, хотел красиво завершить свою спортивную карьеру. Однако тренеры норвежской сборной решили иначе.

Уже в начале года появилась информация, что король Уле может не поехать на Олимпиаду-2018 в Корею, и все банально из-за того, что не показывает в текущем сезоне хороших результатов.

Чтобы попасть в олимпийскую сборную Норвегии, тренеры поставили перед биатлонистами задачу хотя бы раз с начала сезона 2017-2018 попасть в шестерку лучших в личных гонках или дважды войти в топ-12.

За 5 этапов Кубка мира выполнить эти требования Бьерндалену так и не удалось. Лучшим его результатом в текущем сезоне стало 18-е место в индивидуалке и гонке преследования на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

15 января стало официально известно, что Бьерндалена все-таки не берут на Олимпиаду-2018.

Бйорндален Олімпійські ігри
Бьерндален не примет участия в Олимпиаде-2018

На его странице в Instagran в описании профиля до сих пор указано – "Ole Einar Bjørndalen OL Pyeongchang 2018".

Бйорндален Олімпіада-2018

А одной из последних фотографий, которые он там обнародовал, является прошлогоднее фото из предолимпийского Пхенчхана.

4 bears are finally in Korea

Допис, поширений Ole Einar Bjørndalen (@oleeinarbjorndalen)

Не везет в спорте – повезет в любви

О личной жизни великого и могучего известно немного. Он второй раз женат и второй раз на биатлонистке.

В 2006-м Бьерндален женился на бельгийской биатлонистке итальянского происхождения Натали Сантерии. Брак продлился 6 лет, общих детей у пары не было.

Роман с успешной белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой Бьерндалену приписывали уже давно.

Слухи об отношениях пара подтвердила только весной 2016-го, сообщив, что уже осенью они ожидают рождения ребенка.

В июле того же года Бьерндален и Домрачева поженились, а 1 октября 2016 года у них родилась дочь Ксения.

Домрачева Бйорндален
Бьерндален женился на белорусской биатлонистке Домрачевой

Автор: Наталья Сколоздра
Теги: Публикации Новости спорта Норвегия Новости биатлона Сочи-2014 Олимпиада-2018
Источник: 24 Канал
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