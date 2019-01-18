Ульи за полярным кругом: сказочные домики для путешественников в самом северном городе Европы

Архитектурное бюро из Осло Spinn Arkitekter разработало необычные обзорные кабины для путешественников, приезжающих в Норвегию полюбоваться полярным сиянием.

Уютные домики округлой формы установили в коммуне Гаммерфест, одноименный город которой считают самым северным городом Европы.

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Площадь здания всего 15 квадратных метров, но этой площади уставшим путешественникам вполне хватает, чтобы отдохнуть, согреться и полюбоваться головокружительными пейзажами севера.

Внешне здания напоминают гигантские валуны или странной формы ульи.



Обзорные дома для отдыха путешественников на севере Норвегии

По замыслу архитекторов, корпус из граней естественным образом защищает дом от снега и ветра и его легко устанавливать.

Очертания домов адаптированы к ландшафту, а расположение окон и дверей продумывали в зависимости от направлений ветра в данной местности.



Дома гармонично вписываются в местный ландшафт

В каждом здании продумано большое смотровое окно, чтобы путешественники, даже во время отдыха, могли наслаждаться, великолепными северными пейзажами Гаммерфеста и Норвежского моря.



Интерьер дома для путешественников в самом северном городе Норвегии

Обзорные кабины для туристов в самом северном городе Европы: смотрите видео