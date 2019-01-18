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      Ульи за полярным кругом: сказочные домики для путешественников в самом северном городе Европы

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      Архитектурное бюро из Осло Spinn Arkitekter разработало необычные обзорные кабины для путешественников, приезжающих в Норвегию полюбоваться полярным сиянием.

      Уютные домики округлой формы установили в коммуне Гаммерфест, одноименный город которой считают самым северным городом Европы.

      Смотрите также: Как выглядит туалет, из которого можно любоваться полярным сиянием

      Площадь здания всего 15 квадратных метров, но этой площади уставшим путешественникам вполне хватает, чтобы отдохнуть, согреться и полюбоваться головокружительными пейзажами севера.

      Внешне здания напоминают гигантские валуны или странной формы ульи.

      Будинок Норвегія
      Обзорные дома для отдыха путешественников на севере Норвегии

      По замыслу архитекторов, корпус из граней естественным образом защищает дом от снега и ветра и его легко устанавливать.

      Очертания домов адаптированы к ландшафту, а расположение окон и дверей продумывали в зависимости от направлений ветра в данной местности.

      Будинок оглядова кабіна Гаммерфест Норвегія
      Дома гармонично вписываются в местный ландшафт

      В каждом здании продумано большое смотровое окно, чтобы путешественники, даже во время отдыха, могли наслаждаться, великолепными северными пейзажами Гаммерфеста и Норвежского моря.

      будинок Норвегія
      Интерьер дома для путешественников в самом северном городе Норвегии

      Обзорные кабины для туристов в самом северном городе Европы: смотрите видео

      Dagsturhyttene på Tyven og Storjellet from Hammerfestingen on Vimeo.

       

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      Теги: Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира Норвегия Новости недвижимости Фотоновости
      Источник: 24 канал
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