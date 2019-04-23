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      Улица "Годзиллы": на Донбассе именем погибшего отца журналиста 24 канала назовут улицу

      23 Читати новину українською

      Война на Востоке – это не только Сводка от командования и не просто сухая статистика. За ней – судьбы людей, которые все это переживают.

      Алексей Годзенко, военный корреспондент 24 канала, наведывается во двор, где весной 2016 года, во время выполнения боевого задания погиб его отец Дмитрий – известный доброволец "Годзила".

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      Местные жители установили памятный знак и даже согласовали переименовать эту улицу в честь моего отца.

      Сегодня линя разграничения делит пополам поселок на окраинах оккупированной Горловки. Часть контролируют Вооруженные силы Украины, часть – поддерживаемые русскими оккупационные войска.

      війна на донбасі новини з фронту

      Журналист 24 канала Алексей Годзенко возле памятной доски своему отцу

      Война, которая длится здесь пятый год, изменила навсегда жизнь местных. Здесь основали гуманитарный центр, который за время войны стал крестьянам и церковью, и местом где всегда помогут, и своеобразным представительством власти.

      війна на донбасі
      Фото гуманитарного центра вблизи Горловки

      війна на донбасі
      Фото гуманитарного центра вблизи Горловки

      Создали его сами же местные.

      Мы сидели без хлеба, выезда у нас особого не было. Ну и мы решили где-то в 2015 году заниматься вот этой гуманитарной деятельностью. Начали с того, что связались с гуманитарными организациями "Красным крестом" и "Человек в беде",
      – рассказала местная волонтер Людмила Пахомова.

      Сегодня здесь помогают нескольким сотням людей, преимущественно пожилого возраста. Часто именно здесь пересиживают обстрелы, ведь очень близко к линии разграничения. От крайних наших постов до позиций противника – всего несколько сотен метров.

      Всех людей – крестьян, военных и волонтеров объединила общая беда, которую принесла война. И ни один из них не опустил рук. И не собирается.

      blog_ava
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      23 апреля
      10403
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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