В городе проблемы с выдачей наличных и не работают аптеки. Однако киевлянам оказывают гуманитарную помощь.

К теме Схватки теробороны с диверсантами: в КГГА рассказали, как прошла ночь в столице

Защитники территориальной обороны обезвреживают диверсионно-разведывательные группы оккупантов. Киев находится под постоянной угрозой.

Киев 1 марта: смотрите видео

Київ, війна
В Киеве тревожно / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Київ, війна
На улицах почти нет людей / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

київ, війна
Киевляне шестой день живут в войне / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

київ, війна
Люди могут получить гуманитарную помощь / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

магазин у києві, війна
Что происходит в магазинах столицы / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

магазин у києві, війна
Люди раскупили алкоголь / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

магазин у Києві, війна
У людей имеются проблемы с приобретением товаров / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Что происходит в Киеве: смотрите видео

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Остатки на полках / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

київ, війна, магазин
Место, где должны были быть фрукты / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал


Аптеки в городе не работают / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал


Еще одна закрытая аптека / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал


Предупреждение в супермаркете / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Ситуация в столице напряженная: смотрите видео

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