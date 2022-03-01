В городе проблемы с выдачей наличных и не работают аптеки. Однако киевлянам оказывают гуманитарную помощь.
К теме Схватки теробороны с диверсантами: в КГГА рассказали, как прошла ночь в столице
Защитники территориальной обороны обезвреживают диверсионно-разведывательные группы оккупантов. Киев находится под постоянной угрозой.
Киев 1 марта: смотрите видео
В Киеве тревожно / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
На улицах почти нет людей / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Киевляне шестой день живут в войне / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Люди могут получить гуманитарную помощь / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Что происходит в магазинах столицы / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Люди раскупили алкоголь / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
У людей имеются проблемы с приобретением товаров / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Что происходит в Киеве: смотрите видео
Остатки на полках / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Место, где должны были быть фрукты / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Аптеки в городе не работают / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Еще одна закрытая аптека / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Предупреждение в супермаркете / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Ситуация в столице напряженная: смотрите видео
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