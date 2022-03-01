В городе проблемы с выдачей наличных и не работают аптеки. Однако киевлянам оказывают гуманитарную помощь.

К теме Схватки теробороны с диверсантами: в КГГА рассказали, как прошла ночь в столице

Защитники территориальной обороны обезвреживают диверсионно-разведывательные группы оккупантов. Киев находится под постоянной угрозой.

Киев 1 марта: смотрите видео



В Киеве тревожно / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал В Киеве тревожно / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



На улицах почти нет людей / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Киевляне шестой день живут в войне / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Люди могут получить гуманитарную помощь / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Что происходит в магазинах столицы / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Люди раскупили алкоголь / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



У людей имеются проблемы с приобретением товаров / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Что происходит в Киеве: смотрите видео



Остатки на полках / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Место, где должны были быть фрукты / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Аптеки в городе не работают / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Еще одна закрытая аптека / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Предупреждение в супермаркете / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Ситуация в столице напряженная: смотрите видео

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