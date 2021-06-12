Улицы Одессы превратились в реки: шокирующее видео последствий непогоды

В Одессе в течение субботы, 12 июня, идут сильные дожди. Улицы стали похожи на реки с быстрым течением. Очевидцы непогоды активно делятся видео в соцсетях.

По информации местных СМИ, примерно в период между 17:30 до 17:45 в Одессе выпало 28 миллиметров осадков. Кроме того, в некоторых районах города зафиксировали град, деревья падают, а автомобили просто сносит течением.

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Из-за чрезмерного количества осадков такие улицы Одессы превратились в реки:

Балковская;

Среднефонтанская;

Приморская;

Мельницкая;

несколько центральных улиц.

На затопленных улицах работает специальная техника. По информации мэрии, с последствиями непогоды борются коммунальное предприятие "Городские дороги".

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