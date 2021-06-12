Улицы Одессы превратились в реки: шокирующее видео последствий непогоды

В Одессе в течение субботы, 12 июня, идут сильные дожди. Улицы стали похожи на реки с быстрым течением. Очевидцы непогоды активно делятся видео в соцсетях.
По информации местных СМИ, примерно в период между 17:30 до 17:45 в Одессе выпало 28 миллиметров осадков. Кроме того, в некоторых районах города зафиксировали град, деревья падают, а автомобили просто сносит течением.
К теме На смену граду пришел ливень: Днепр снова страдает от мощной непогоды – видео
Что известно о ливнях в Одессе
Из-за чрезмерного количества осадков такие улицы Одессы превратились в реки:
- Балковская;
- Среднефонтанская;
- Приморская;
- Мельницкая;
- несколько центральных улиц.
На затопленных улицах работает специальная техника. По информации мэрии, с последствиями непогоды борются коммунальное предприятие "Городские дороги".
Одессу затопило в субботу, 12 июня: смотрите видео
Непогода в Украине: последние новости
- Синоптики прогнозировали, что в украинских городах в основном будут идти дожди в течение 12 июня.
- Спасатели объявили на 12 – 13 июня в Украине штормовое предупреждение.
- Сильные ливни и град поразили также Днепр.
- В Запорожье во время грозы зафиксировали мезоциклон.