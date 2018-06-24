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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Ульяна Супрун рассказала об эпидемии туберкулеза в Украине

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Супрун рассказала об эпидемии туберкулеза в Украине
Супрун рассказала об эпидемии туберкулеза в Украине / 24 Канал

На платформе дистанционного обучения Центр общественного здоровья Минздрава Украины открыт новый учебный онлайн-курс: “Инфекционный контроль по туберкулезу для работников первичной медико-санитарной помощи“.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

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Этот курс является частью программы повышения квалификации для работников первички, однако участие могут принять все желающие. В курсе запланированы видеолекции, рекомендации по учебной литературе и много полезных ссылок,
– пишет Супрун.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения отметила, что почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине – это мультирезистентный туберкулез.

"То есть такой, что не поддается лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза мы является одним из мировых лидеров, – пишет Ульяна Супрун.

Дополнительные знания о болезни – один из эффективных путей борьбы с ней, – подытожила Супрун.

Отмечается что за последние 5 лет разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом. Однако еще предстоит много работы, чтобы эти модели заработали полноценно.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предупредила об угрожающем для здоровья человека стиле курения – дуальном или двойном.

Теги: Новости Украины Ульяна Супрун Здоровье Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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