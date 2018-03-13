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Ультиматумом на ультиматум: МИД РФ сделал еще одно угрожающее заявление в сторону Великобритании

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МИД России сделал еще одно угрожающее заявление в сторону Великобритании
МИД России сделал еще одно угрожающее заявление в сторону Великобритании / Фото из открытых источников

Если в Великобритании закроют пропагандистский телеканал "Russia Today" – ни одно британское СМИ в России не будет работать.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране не будет работать, если они закроют "Russia Today", – сказала Захарова.

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Как известно, медиарегулятор "Ofcom" заявил о возможности лишения российской телекомпании "RT" лицензии на вещание в Великобритании.

Такое заявление было сделано на фоне заявлений официального Лондона о том, что есть подозрения, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери стоит Россия. Если эти заявления подтвердятся – медиарегулятор будет принимать меры в отношении российского СМИ.

"Ofcom" объединяет свою роль регулятора вещание с ролью государства. RT остается важным голосом в новостном пространстве Великобритании, освещая крайне важные, но игнорируемые события и мысли, в том числе многих депутатов и других британских общественных деятелей, которые были отстранены центральными СМИ от общественных дискуссий", – так прокомментировали заявление регулятора в RT.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. 13 марта США решили поддержать Великобританию.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Теги: Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Российская пропаганда СМИ Медиа
Источник: 24 Канал
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