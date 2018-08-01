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Ультрас "Динамо" готовят неожиданный флешмоб в матче против "Шахтера"

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Ультрас ФК "Динамо"
Ультрас ФК "Динамо"

Болельщики "Динамо" призвали принести на ближайший домашний матч против "Шахтера" туалетную бумагу в знак протеста против действий Федерации футбола Украины.

Фанаты киевского "Динамо" считают, что решение ФФУ стали не дороже туалетной бумаги, поэтому организуют акцию протеста в матче против "Шахтера".

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В своем письме киевляне перечислили 12 противоречивых решений ФФУ:

Назначение Павелко в.и.о. президента ФФУ с нарушением регламента, назначение в КДК ФФУ людей, которые не работали в футбольной сфере, безнаказанность "Мариуполя" и "Горняк-Спорта" за договорной матч, техническое поражение "Полтавы" в Кубке против "Шахтера" из-за плохого поля, попадание "Вереса" в УПЛ не по спортивному принципу, увеличение наказания "Динамо" за поведение фанатов во время Суперкубка-2017 после апелляции, мягкое наказание игроков и тренеров "Шахтера" за нападение на арбитра после матча с "Зарей", учет 6 месяцев игровой карьеры Срны со сроком 17-месячной дисквалификации за допинг, прощение Бернарду за неприличный жест в сторону фанатов "Динамо", обвинения Цыганкова в симуляции после фола Веллингтона Нема в последнем туре прошлого чемпионата, допуск стадиона "Десны" к участию в УПЛ, мягкое наказание Исмаили за удар соперника в лицо.

Интересно, что это уже не первый случай использования туалетной бумаги на футбольных матчах. Например, перед матчем чемпионата Бельгии "Стандарт" – "Андерлехт" болельщики устроили красивый флешмоб, использовав туалетную бумагу, когда тысячи болельщиков одновременно выбросили свои рулоны бумаги на футбольное поле.

Напомним, матч 3 тура "Динамо" – "Шахтер" состоится в Киеве 3 августа на НСК "Олимпийский". Начало в 19:00.

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Теги: Новости спорта УПЛ Шахтер Динамо
Источник: 24 Канал
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