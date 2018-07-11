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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Ультрас загребского "Динамо" поддержали Виду и Вукоевича плакатом "Слава Украине"

349 Читати новину українською
Ультрас "Динамо" Загреб
Ультрас "Динамо" Загреб

Ультрас "Динамо" (Загреб) "Bad Blue Boys" выступили против решения Хорватского футбольного союза уволить Огнена Вукоевича из национальной сборной из-за совместного видеоролика с игроком "клетчатых" Домагоем Видой.

Фанаты разместили в интернете фото, на котором они позируют с баннерами "Слава Украине" и "HNS – сепаратисты", а также флагом полка "Азов". Фото сделано символично на улице Украинской в Загребе.

Таким образом загребские ультрас выразили свою поддержку Украине и протест против действий Хорватского футбольного союза, назвав последних сепаратистами.

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Отметим, что Вида выступал за "Динамо" Загреб с 2011 по 2012 годы. Вукоевич играл в загребском клубе с 2006-го по 2008 год и с 2014-го по 2015-ый.

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". После этого ФИФА вынесло предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все таки оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта Динамо Слава Украине скандал с хорватскими футболистами
Источник: 24 Канал
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