Ультрас загребского "Динамо" поддержали Виду и Вукоевича плакатом "Слава Украине"

Ультрас "Динамо" (Загреб) "Bad Blue Boys" выступили против решения Хорватского футбольного союза уволить Огнена Вукоевича из национальной сборной из-за совместного видеоролика с игроком "клетчатых" Домагоем Видой.

Фанаты разместили в интернете фото, на котором они позируют с баннерами "Слава Украине" и "HNS – сепаратисты", а также флагом полка "Азов". Фото сделано символично на улице Украинской в Загребе.

Таким образом загребские ультрас выразили свою поддержку Украине и протест против действий Хорватского футбольного союза, назвав последних сепаратистами.

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Отметим, что Вида выступал за "Динамо" Загреб с 2011 по 2012 годы. Вукоевич играл в загребском клубе с 2006-го по 2008 год и с 2014-го по 2015-ый.

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". После этого ФИФА вынесло предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все таки оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".