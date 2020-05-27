На улучшение производственных мощностей и условий труда Северный ГОК выделит 3,1 млрд гривен

Северный ГОК Группы Метинвест обнародовал инвестиционную программу 2020 года. Финансирование будет направлено на модернизацию и капитальный ремонт оборудования, строительство стратегических объектов.

В этом году комбинат планирует начать горячие испытания технологической линии второй очереди комплекса циклично-поточной технологии в Первомайском карьере. Этот проект позволит уменьшить расстояние откатки большегрузных автомобилей, снизить себестоимость продукции и повысить эффективность горных работ.

В рамках выполнения криворожской экологической программы в цехе производства окатышей заменят и введут в эксплуатацию три электрофильтра на обжиговой машине ЛУРГІ 552 A. Современное газоочистное оборудование позволит снизить выбросы пыли в атмосферу на 500 тонн в год.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, изменение на мировых рынках и новые вызовы, связанные с пандемией коронавируса, Группа Метинвест обеспечивает стабильной работой тысячи сотрудников и выпускает продукцию в соответствии с пожеланиями потребителей. На Северном ГОКе мы продолжаем строить производственные объекты, модернизировать оборудование перерабатывающего комплекса, вводить в эксплуатацию мощную горную технику,

– рассказал генеральный директор Северного ГОКа Андрей Скачков.

Также он отметил, что для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду системно реализуются мероприятия городской экологической программы. Инвестиции в развитие производства в этом году составляют 3,1 млрд гривен. Такое вложение – это долгосрочная перспектива развития, улучшения условий труда и повышения уровня безопасности на рабочих местах.

Для работы в карьерах приобретут четыре экскаватора повышенной мощности ЭКГ-12, а также мельницы и сепараторы на фабрику обогащения.

В планах – восстановление карьерной и железнодорожной техники, ремонт оборудования обжиговой машины ОК-306, модернизация тракта мелочи на машинах ЛУРГІ 552 А и В.