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      Улучшение ситуации – временное, – Кульбида о загрязнении воздуха в Киеве

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      Забруднення повітря у Києві / DronArt

      В Киеве ситуация с загрязнением воздуха уже улучшилась. Однако, по словам директора Украинского гидрометеоцентра Николая Кульбиды, это временно.

      Об этом он заявил в эфире 24 канала и отметил, что качество воздуха по состоянию на сегодня, 17 апреля, существенно лучше.

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      "Улучшение ситуации временное, ведь завтра утром снова образуются сдерживающие слои атмосферы, которые не позволят перемешиванию приземного слоя воздуха с высшими. Таким образом ситуация снова ухудшится", – сказал Кульбида.

      Однако он заверил, что волноваться не нужно, ведь ухудшение будет не таким сильным, как вчера, 16 апреля. В то же время добавил, что загрязняющие вещества, которые вчера попали на территорию Киева, сегодня под влиянием северо-западного ветра переместились на другие области Украины: Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую.

      Однако это не является чем-то существенным и не может влиять на самочувствие людей,
      – пояснил Кульбида.

      Что известно о загрязнении воздуха в Киеве?В Киеве 16 апреля в воздухе специалисты зафиксировали продукты горения и задымленность. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. По состоянию на утро 17 апреля появилась информация, что воздух в Киеве – самый загрязненный в мире.

      Мэр Киева Кличко заявил, что задымление в Киеве имеет три происхождения. Среди них и пожар в Чернобыльской зоне. Однако эксперты эту версию отрицают.

      ► Могли ли в Киев попасть продукты горения из Чернобыльской зоны

      Николай Кульбида заверил, что это невозможно, ведь направление ветра – противоположное.

      "Продукты горения из Чернобыля никоим образом в Киев не попадут. Из Чернобыля воздушная масса перемещается на Черниговскую область. Однако даже там загрязнения нет, воздух чистый", – сказал Кульбида.

      ► Повлияли ли пожары в Житомире на состояние воздуха в столице

      По словам директора Украинского гидрометеоцентра Николая Кульбиды, именно чрезвычайная ситуация в Житомире является причиной загрязнения в Киеве.

      Это как раз та территория, которая подпадает под направление ветра, который имеем сегодня, завтра и послезавтра. Если там будут храниться источники пожаров, то определенные продукты горения будут попадать в Киев,
      – отметил эксперт.

      Однако он подчеркнул, что это не станет причиной масштабного явления.

      ► В Киеве самый загрязненный воздух в мире: правда или вымысел

      Кульбида уверен, что информация о том, что в Киеве самый загрязненный воздух – чушь.

      "Это профанация и дезинформация граждан. За такие вещи кто-то должен нести ответственность, ведь информация о том, что загрязненность воздуха в Киеве является самой высокой во всем мире – не влезает ни в какие рамки", – заверил Кульбида.

      Ухудшится ли ситуация с загрязнением воздуха в Киеве: видео


      Что делать киевлянам из-за загрязненного воздуха / Инфографика 24 канала

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Киева Новости Украины Пожар в Чернобыльской зоне Чрезвычайное происшествие Новости Житомира Смог в Киеве
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