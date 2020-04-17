Улучшение ситуации – временное, – Кульбида о загрязнении воздуха в Киеве
В Киеве ситуация с загрязнением воздуха уже улучшилась. Однако, по словам директора Украинского гидрометеоцентра Николая Кульбиды, это временно.
Об этом он заявил в эфире 24 канала и отметил, что качество воздуха по состоянию на сегодня, 17 апреля, существенно лучше.
Читайте также Пыль вокруг Киева: насколько опасно и как защититься
"Улучшение ситуации временное, ведь завтра утром снова образуются сдерживающие слои атмосферы, которые не позволят перемешиванию приземного слоя воздуха с высшими. Таким образом ситуация снова ухудшится", – сказал Кульбида.
Однако он заверил, что волноваться не нужно, ведь ухудшение будет не таким сильным, как вчера, 16 апреля. В то же время добавил, что загрязняющие вещества, которые вчера попали на территорию Киева, сегодня под влиянием северо-западного ветра переместились на другие области Украины: Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую.
Однако это не является чем-то существенным и не может влиять на самочувствие людей,
– пояснил Кульбида.
Что известно о загрязнении воздуха в Киеве?В Киеве 16 апреля в воздухе специалисты зафиксировали продукты горения и задымленность. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. По состоянию на утро 17 апреля появилась информация, что воздух в Киеве – самый загрязненный в мире.
Мэр Киева Кличко заявил, что задымление в Киеве имеет три происхождения. Среди них и пожар в Чернобыльской зоне. Однако эксперты эту версию отрицают.
► Могли ли в Киев попасть продукты горения из Чернобыльской зоны
Николай Кульбида заверил, что это невозможно, ведь направление ветра – противоположное.
"Продукты горения из Чернобыля никоим образом в Киев не попадут. Из Чернобыля воздушная масса перемещается на Черниговскую область. Однако даже там загрязнения нет, воздух чистый", – сказал Кульбида.
► Повлияли ли пожары в Житомире на состояние воздуха в столице
По словам директора Украинского гидрометеоцентра Николая Кульбиды, именно чрезвычайная ситуация в Житомире является причиной загрязнения в Киеве.
Это как раз та территория, которая подпадает под направление ветра, который имеем сегодня, завтра и послезавтра. Если там будут храниться источники пожаров, то определенные продукты горения будут попадать в Киев,
– отметил эксперт.
Однако он подчеркнул, что это не станет причиной масштабного явления.
► В Киеве самый загрязненный воздух в мире: правда или вымысел
Кульбида уверен, что информация о том, что в Киеве самый загрязненный воздух – чушь.
"Это профанация и дезинформация граждан. За такие вещи кто-то должен нести ответственность, ведь информация о том, что загрязненность воздуха в Киеве является самой высокой во всем мире – не влезает ни в какие рамки", – заверил Кульбида.
Ухудшится ли ситуация с загрязнением воздуха в Киеве: видео
Что делать киевлянам из-за загрязненного воздуха / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Больной коронавирусом ректор духовной семинарии УПЦ МП попросил прощениясегодня , 15:17
-
От государства с любовью: 25 абсурдных парадоксов о коронавирусесегодня , 12:46
-
Лукашенко о борьбе с коронавирусом в Беларуси: Мы идем по выбранному путисегодня , 14:24
-
Коронавирус еще раз довел, что Россия должна завершить бессмысленную войну с Украиной, - Кулебасегодня , 13:09
-
Закон о едином налоговом счете вступил в силу после вето Зеленского: деталисегодня , 10:56
-
Что будет с украинской экономикой, сколько будет стоить доллар после коронавирусасегодня , 14:00