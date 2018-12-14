Улучшит ли европейское законодательство качество украинских продуктов

В Украине меняется законодательство по защите прав потребителей. Какое наказание ждет недобросовестных производителей, не желающих писать правду о составе продукта, узнавал 24 канал.

Хлеб с гвоздями, конфеты с червями, колбаса с плесенью. Как и почему эти необычные добавки появляются в продуктах – неизвестно. Так же, как и непонятно, кто должен отвечать за все эти "сюрпризы". Ведь продавцы во всем винят производителей, те же переводят стрелки на торговцев.

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И это только те добавки, которые обычный человек может увидеть наглядно. Но отечественные производители любят еще и подменять дорогие ингредиенты дешевыми, "забывая" указать правду в составе продукта.

Обмануть доверчивого потребителя

Европейские производители, в отличие от украинских коллег, не рискуют изготавливать некачественную продукцию. Потому что у них действует строгая система контроля. Специалисты соответствующей службы без предупреждения покупают продукт в любом магазине и отправляют его на исследование в специализированную лабораторию. Если там выявляют какое-то несоответствие, производителю выписывают большие штрафы. Некоторые, после их уплаты, даже вынуждены закрывать бизнес. Поэтому производители предпочитают не рисковать и изготавливают продукцию, которая отвечает всем требованиям.

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В Украине ситуация кардинально другая: у нас не выгодно производить качественную продукцию, которая априори не может быть дешевой. Для изготовления качественного продукта необходимо использовать хорошие и дорогие ингредиенты. Из-за снижения уровня покупательной способности, украинский покупатель выбирает цену, а не качество.

Что касается защиты прав потребителей, то часто эти нарушения без лабораторных исследований невозможно выявить. Каким бы внимательным не был покупатель, но отличить "на глаз" пальмовое масло от молочного жира – невозможно. Контролировать это должна Госпродпотребслужба, которая с марта этого года может проводить проверки предприятий.



Качество продукции зависит не только от производителя, но и от продавца

Из-за процветающей на рынке недобросовестной конкуренции компании, которые изготавливали качественные продукты и товары, вынуждены переориентироваться. То есть им приходится изготавливать продукцию из более дешевых ингредиентов с нарушением норм, либо уходить с рынка. У нас много производителей, которые в маркировке указывают качественные ингредиенты, которых нет в продукте. К примеру, на маркировке указывают сливочное масло, на самом деле это спред. Если написать на этикетке правду, продукт никто не захочет покупать,

– разъясняет генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Принять хороший закон – полдела

После возобновления проверок, эксперты надеются на то, что ситуация на рынке изменится к лучшему. Так как Госпродпотребслужба имеет право налагать небольшие штрафы. Также они могут закрывать опасное производство. В то же время, Антимонопольный комитет имеет право налагать штрафы до 10% от общего годового оборота производства. Это существенно, ведь прибыль может быть меньше.

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Недавно принятый закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов" разделил общество. Одни верят, что этот документ прогрессивный, другие убеждены – он лоббирует интересы производителей.

По моему убеждению, этот закон – прорывной. Он действительно лучше того, что было раньше. В этом случае мы решили не создавать велосипед, то есть не писать закон самостоятельно, а взяли европейскую директиву за 2011 год и перевели ее на украинский язык. Вопрос в том, что в эту директиву должны быть внесены соответствующие изменения, которые бы учитывали специфику нашего рынка. Если их не учитывать, то закон будет работать не так, как должен,

– отмечает Алексей Дорошенко.

Правда, в этой ситуации возникает вопрос – в интересах крупных компаний и агрохолдингов или все же потребителей это будет прописано? Это, к сожалению, неизвестно. Большинство экспертов не очень верят, что эти изменения вносились в интересах потребителей. Но сейчас это будет крайне трудно увидеть: важные моменты могут настолько "тонко" прописать, что их будет почти невозможно заметить.



Покупая продукты, стоит внимательно читать этикетку

Анализируя закон, младший юрист практики корпоративного права и комплаенса "BK partners" Тарас Яцищук отмечает, что он запрещает приписывать товарам несуществующие свойства, в частности, лечебные. Склонять потребителя с помощью внешнего вида товара, предположения о наличии в нем определенных компонентов, частей, которых на самом деле нет.

Операторы рынка пищевых продуктов ответственны за информацию о продукции, поэтому не имеют права ее менять, если это может ввести в заблуждение покупателя. Те из операторов, кто не является ответственным за информацию, не имеют права осуществлять оборот товара. Законом устанавливается обязательный перечень информации для потребителей, которая должна указываться на маркировке. В частности, перечень ингредиентов, название и местонахождение оператора рынка, срок годности, а для алкогольных напитков – фактическое содержание спирта. Детально регламентируются законом и требования к размещению информации на упаковке, прописаны требования относительно высоты букв,

– отмечает Тарас Яцищук.

Ужесточает закон и требования к производителям и продавцам.

Операторам рынка запрещается вводить в оборот продукцию, выпущенную из мощностей, которые не прошли государственную регистрацию и не получили эксплуатационное разрешение. Если оператор рынка не будет придерживаться требований относительно предоставления достоверной информации о продукте, и будет вводить в заблуждение потребителя, он будет вынужден заплатить штраф в размере 10 минимальных зарплат для ФОПов и 15 – для юридических лиц. За реализацию продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, придется заплатить штраф в размере трех минимальных зарплат для ФОПов и пяти – для юридических лиц,

– отмечает Тарас Яцищук.

Правда, в Украине главная проблема не с законами, а с их соблюдением.

Напомним, 10 июля 2018 года Верховная Рада Украины поддержала закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции".