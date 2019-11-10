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      Улыбаемся и машем, или Как правильно вести себя со СМИ: видеоурок Николая Тищенко

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      Николай Тищенко, народный депутат от "Слуги народа"
      Николай Тищенко, народный депутат от "Слуги народа" / 5.ua

      Съезд "Слуги народа" состоялся в Киеве 10 ноября. В кулуарах журналисты попытались расспросить депутата Николая Тищенко о скандале с пранкером "Джокером", который выдавал себя за генпрокурора Рябошапку в переписке. Во что вылились попытки СМИ разговорить депутата – смотрите в смешном видео.

      Видео "допроса" Тищенко опубликовало издание "Новое время". Впоследствии его переопубликовал тот же пранкер "Джокер", о котором в Тищенко журналисты и расспрашивали. За "воспитательное видео" он также поблагодарил Кристину Бердинских, журналистку НВ.

       К теме: Корниенко лично проверял мой телефон, – Дубинский о скандалах с пранкерами

      Встретив Тищенко в кулуарах съезда СН, журналисты засыпали его вопросами о скандальной переписки депутата и псевдо-Рябошапки (подробно читайте в материале 24 канала).

      – Вы не подтвердили и не опровергли ...
      – Вы уходите от ответа ...
      – Звонил ли вам президент после того, как опубликовали эту переписку?
      – Вас вызвали в НАБУ?
      – Вам запретили это озвучивать?
      – Вам запретили говорить на эту тему с журналистами?
      – Вы жаловались условному "Рябошапке" на то, что у вас плохое психологическое состояние на работе?
      – Это ваша переписка или нет?

      А у нас с вами "гляделки" – кто кого пересмотрит. И я принципиально не уйду, буду слушать ваши вопросы,
      – ответил Тищенко, активно при этом улыбался и махал рукой на камеры.

      Впоследствии депутат расширил комментарий: "Я люблю всех журналистов. Журналисты – профессия самая-самая важная для нас, политиков. А самая важная позиция всех журналистов – защищать мнение народа. Народ требует изменений. Поэтому мы, команда "Слуги народа", взялись за изменения в стране".

      Смотрите видео общения Тищенко с журналистами ( "Новое время"):

      "Они говорили, что классические медиа никому не нужны. Они попытались игнорировать Четвертую власть. А сегодня они удивленно улыбаются, хлопают глазами, кривляются перед камерой и признают, что профессия журналист – значимая", – прокомментировал "Джокер" такое поведение Тищенко.

      Коротко о Тищенко и его предыдущие скандалы со СМИ

      Николай Тищенко – ресторатор и телеведущий, депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

      29 августа Тищенко не смог вспомнить события 29 августа 2014 года (Иловайскую трагедию) и агрессивно отреагировал на вопрос журналистки: "Вы задаете мне такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался".

      20 сентября Тищенко спросили о составе нового Кабмина, и "слуга народа" не смог ответить (хотя голосовал за этот Кабмин).

      В этот же день Тищенко набросился на журналистку с криками "Кто вы такая" и предложениями "попить водички".

      1 октября Тищенко попросил защиты у полиции, потому что к нему прикоснулись две женщины на митинге предпринимателей (видео инцидента).

      3 октября Тищенко пытался объяснить, что такое формула Штайнмайера, но вместо этого почему-то сравнил Украину с насосом.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народа Николай Тищенко Медиа Журналисты СМИ Курьезные новости
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