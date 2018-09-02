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Улыбающаяся Елизавета II посетила святую литургию: стильный образ королевы

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Королева Елизавета II посетила церковь в Шотландии
Королева Елизавета II посетила церковь в Шотландии / www.gettyimages.in

Ее Величество традиционно посетила утреннюю службу в церкви, которая состоялась 2 сентября. Сейчас королева находится в замке Балморал в Шотландии, в котором часто проводит свой летний отдых.

Для посещения церкви под названием Crathie Kirk Елизавета II надела стильный темно-синий костюм с яркой салатовой шляпкой, которая очень подходила королеве. Свой образ она завершила перчатками, традиционным жемчужным ожерельем и драгоценной брошью. Королева, которая отправлялась в церковь на автомобиле, выглядела счастливой и улыбающейся.

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Королева Елизавета II посетила церковь в Шотландии

Королева Елизавета II посетила церковь в Шотландии

Вместе с ней из церкви ехал ее сын принц Чарльз, который тоже имел приподнятое настроение. На фотографиях можно увидеть, что он одел классический черный смокинг, белую рубашку и бабочку.


Принц Чарльз посетил церковь в Шотландии

Стоит добавить, что замок Балморал (англ. Balmoral Castle) в области Абердиншир, Шотландия, является частной резиденции английских королей и раньше был летней резиденцией королевы Виктории. Обычно замок открыт для посетителей с середины апреля до конца июля, но в основном свое свободное время там проводит ближайшая семья королевы Елизаветы II.

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Елизавета II
Источник: 24 Канал
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