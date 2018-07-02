Улыбающаяся Кайя Гербер украсила обложку Vogue: фото
Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 16-летняя Кайя Гербер снялась на обложку итальянского журнала Vogue.
Кайя опубликовала фото на своей странице в Instagram.
Читайте также: Джиджи Хадид и Кайя Гербер стали пришельцами в новом Кампейн Moschino
Кайя Гербер на обложке глянца выглядит очень живой и искренней. Девушка широко улыбается и смотрит прямо в камеру.
Стоит заметить, что модель одета в трендовые пастельные цвета, а на лице легкий нюдовий макияж.
Кайя Гербер / Vogue Italia
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии