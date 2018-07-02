Улыбающаяся Кайя Гербер украсила обложку Vogue: фото

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 16-летняя Кайя Гербер снялась на обложку итальянского журнала Vogue.

Кайя опубликовала фото на своей странице в Instagram.

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Кайя Гербер на обложке глянца выглядит очень живой и искренней. Девушка широко улыбается и смотрит прямо в камеру.



Стоит заметить, что модель одета в трендовые пастельные цвета, а на лице легкий нюдовий макияж.



Кайя Гербер / Vogue Italia