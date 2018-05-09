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Улыбка на фотографии делает человека старше: исследование

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Улыбка на фото делает человека старше
Улыбка на фото делает человека старше / Фото из открытых источников

Израильские ученые провели исследование, чтобы узнать, какое выражение лица лучше омолаживает человека, а какой наоборот – делает старше.

В исследовании канадских и израильских ученых приняли участие сорок человек, средний возраст которых составлял 24 года, говорится в издании Springer.

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Люди с эмоцией удивления на фото выглядят моложе

Их всех попросили определить возраст 35 женщин и 35 мужчин по фотографиям. На снимках были изображены одни и те же люди, но на одних фото они улыбались, а на других – нет. Ответы участников показали, что улыбающиеся люди выглядят старше в среднем на год.

Во второй части эксперимента ученые попросили еще 42 участников выполнить идентичную задачу, но уже с фотографиями, на которых люди изображены с удивленным выражением лица. Именно удивленные лица показались респондентам молодыми – возможно, потому, что на них было меньше морщин вокруг глаз.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь исследования
Источник: 24 Канал
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