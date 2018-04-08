Умейте сказать себе "стоп!", – в Минздраве дали советы, как сохранить здоровье на праздники

В праздничные дни всегда сложно удержаться от плохих привычек в питании. В Министерстве здравоохранения дали советы, которые сохранят здоровье на праздники.

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице министерства в Facebook.

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Умейте сказать себе "стоп!": откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость.

В период праздников обязательно есть овощи – сырые, тушеные, вареные или запеченные. Они не содержат большого количества калорий (за исключением крахмальных – картофеля и других), содержащих много пищевых волокон, витаминов, минералов и биофлавоноидов. Дневная норма – 300 г.

Также рекомендуют потреблять полезные продукты из всех групп ежедневно: овощи и бобовые; фрукты и ягоды; цельные злаки и орехи; молочные и кисломолочные продукты; рыбу, мясо, яйца.

Пить достаточно воды.

Норма жидкости в день для взрослого человека – 4% от общей массы тела, но ориентируйтесь на свою жажду. Выбирайте напитки, которые не содержат много калорий.

Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Однако если вы все-таки не можете отказаться от спиртных напитков, пейте больше воды (стакан после каждого бокала алкогольного напитка), избегайте соков и газированных напитков.

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Не занимайтесь самолечением.

Благодаря рекламе новогодние и рождественские праздника ассоциируются с приемом препаратов, которые якобы облегчают пищеварение. Однако подавляющее большинство подобных препаратов не входит в перечень средств доказательной медицины и может навредить. Перед приемом любых медикаментов проконсультируйтесь с врачом! Вместо сомнительных препаратов – выйдите на прогулку. В праздники и в будни старайтесь больше двигаться. Займатесь физическими упражнениями каждый день – несмотря на погоду, настроение или список дел на день.