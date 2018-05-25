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Умеют ли украинцы заниматься сексом: ответ сексолога

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Умеют ли украинцы заниматься сексом
Умеют ли украинцы заниматься сексом / AskMen

Наш тип сексуальной культуры не предполагает общения на тему секса даже внутри супружеских пар, что часто может стать причиной разрыва.

Такое мнение в рамках специального вебинара озвучили психотерапевт, сексолог Елена Голоцван и основательница первого в Украине lovespace-отеля Cherry Twins Елена Соловьева.

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Табу на тему секса девочкам, кажется, передается из поколения в поколение. Страх остаться одной и желание сохранить то, что есть, боязнь обидеть человека, который рядом, – эти страхи сидят в наших женщинах слишком глубоко. Многие женщины стесняются обсуждать сексуальные предпочтения своих партнеров. Тем временем, большинство проблем в интимной жизни семейных пар начинаются именно с того, что они не говорят на тему секса,
– сказала Голоцван.

Следовательно, как добавила Соловьева, получается парадоксальная ситуация: женщина даже себе боится признаться, чего она хочет и что приносит ей удовольствие, отказывается говорить об этом с партнером и как при таком поведении мужчина должен догадаться, что именно доставляет женщине сексуальное удовольствие – неизвестно.

Вместе с тем, мужчины часто не хотят ничего слушать от женщин на тему секса.

"Им поколениями закладывают в голову: если ты настоящий мужчина – женщину заводит все, что ты делаешь, от тебя требуется лишь наличие эрекции. Многие мужчины не практикуют предварительные ласки. Хотя более 80% женщин в них нуждаются. Но когда женщина боится обсуждать с партнером, что ей нравится, а мужчина уверен, что он сам по себе – подарок, то какой будет жизнь в этой паре? Нужно знать эрогенные зоны партнера, знать, как их стимулировать и что с ними делать. Поэтому о них нужно говорить", – сказала сексолог.

Добавим, по результатам исследований, секс приносит не только много позитивных эмоций, но и пользу для здоровья. Он снижает уровень кортизола (гормона стресса), приводит в норму давление, улучшает производительность.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Секс
Источник: 24 канал
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