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Уменьшает мозг и плохо влияет на гены: негативное влияние стресса

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Как стресс влияет на мозг
Как стресс влияет на мозг / Фото из открытых источников

Хронический стресс не только негативно влияет на размер и структуру мозга, но также негативно влияет на наследственность.

Недолгий стресс является полезным, ведь он мобилизует мозг, помогает быстро фокусироваться на работе, показывать лучший результат на соревнованиях, покорять аудиторию при публичном выступлении. Но когда стресс становится хроническим, то положительного эффекта от него нет.

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Стресс уменьшает мозг

Кортизол – катаболический гормон, который поддерживает активность человека, чтобы он могл справиться с трудностями. Но его длительное воздействие плохо влияет на мозг. Основной удар принимает на себя гиппокампы, где находится много рецепторов кортизола. В обычной ситуации они помогают нормализовать выработку гормона. При сохранении высокого уровня кортизола на протяжении длительного времени, часть рецепторов разрушается. Это может привести к расстройству памяти, вызвать проблемы с учебой. В это же время мигдалевидное тело становится более чувствительным, и это делает человека нервным и беспомощным.

Еще одно негативное влияние – снижение способности гормональной системы контролировать уровень стресса. Также при повышеннии содержание кортизола мозг уменьшается в размерах.

Влияние гормона разрушает синаптические связи между нейронами и меняет размеры префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за концентрацию, принятие решений, социальное взаимодействие. Поэтому хронический стресс не только ухудшает память и концентрацию, но и может привести к депрессии и деменции.

Стресс влияет на генетику

Эксперименты показывают, что хронический стресс может повлиять на выразительность соответствующих генов.

То, как мать заботится о своих будущих потомках, определяет, как дети в будущем будут реагировать на стресс. У заботливой и внимательной матери вырастает устойчивый к стрессовым ситуациям ребенок. В его мозгу имеется больше рецепторов кортизола, которые регулируют реакцию на негативное влияние. Дети матерей, которые не заботились о себе, более восприимчивы к стрессу даже из-за минимального количества рецепторов.

Такие изменения называют эпигенетическими, поскольку они не влияют на последовательность ДНК. Но они передаются по наследству, и реакция на стресс, полученная потомком одной матери, распространяется на несколько поколений.

Со стрессом нужно бороться

Чтобы не допустить негативных неотвратимых изменений в мозге, нужно бороться со стрессом и снижать уровень кортизола. Самые простые способы – это глубокое дыхание и медитация. Помогают и физические нагрузки, но здесь важно знать меру: чрезмерное увлечение спортом может повышать уровень кортизола.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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