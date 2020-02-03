Уменьшение количества депутатов и оборот земель: какие законопроекты рассмотрят на этой неделе

Верховная Рада на пленарной неделе планирует рассмотреть законопроекты, предусматривающие изменения в Конституцию. В частности, об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной системы.

Как сообщила корреспондентка 24 канала, на повестке дня также стоит вопрос о ликвидации адвокатской монополии.

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Также на доработку должны отправить изменения в Конституцию относительно предоставления президенту права назначать председателей НАБУ, ГБР и САП. Рассмотрят и законопроект об обращении сельскохозяйственных земель. Однако действительно ли его поставят на голосование – неизвестно, ведь нардепы подали немало поправок.

Что предусматривают законопроекты, которые рассмотрит Рада:

Состав народных депутатов Украины с нынешних 450 хотят уменьшить до 300.

Введение языкового ценза. Согласно этому пункту гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.

Закрепление пропорциональной системы выборов в Верховную Раду на основе открытых партийных списков.

Из текста статьи 76 Конституции Украины изъятие принципов всеобщего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, ведь это дублируется в статье 71.

Если адвокатскую монополию отменят, представлять человека в суде сможет не только адвокат, а любой юрист. Однако изменения не касаются уголовных дел.

Что рассмотрят нардепы на этой неделе: видео