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      Уменьшение количества депутатов и оборот земель: какие законопроекты рассмотрят на этой неделе

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      Какие законопроекты рассмотрит Рада на этой неделе / Getty Images

      Верховная Рада на пленарной неделе планирует рассмотреть законопроекты, предусматривающие изменения в Конституцию. В частности, об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной системы.

      Как сообщила корреспондентка 24 канала, на повестке дня также стоит вопрос о ликвидации адвокатской монополии.

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      Также на доработку должны отправить изменения в Конституцию относительно предоставления президенту права назначать председателей НАБУ, ГБР и САП. Рассмотрят и законопроект об обращении сельскохозяйственных земель. Однако действительно ли его поставят на голосование – неизвестно, ведь нардепы подали немало поправок.

      Что предусматривают законопроекты, которые рассмотрит Рада:

      • Состав народных депутатов Украины с нынешних 450 хотят уменьшить до 300.
      • Введение языкового ценза. Согласно этому пункту гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
      • Закрепление пропорциональной системы выборов в Верховную Раду на основе открытых партийных списков.
      • Из текста статьи 76 Конституции Украины изъятие принципов всеобщего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, ведь это дублируется в статье 71.
      • Если адвокатскую монополию отменят, представлять человека в суде сможет не только адвокат, а любой юрист. Однако изменения не касаются уголовных дел.

      Что рассмотрят нардепы на этой неделе: видео

       

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости политики Новости Украины Конституция Верховная Рада Законодательство
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