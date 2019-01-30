Уменьшение нормы потребления газа без счетчика: почему не все так просто и что делать украинцам

В Украине втрое уменьшат норму потребления газа для тех, кто не имеет счетчика, – до 3,29 кубометра. Газовые счетчики установить в каждом доме бесплатно должен "Нафтогаз". А тем, у кого их нет, но получил платежки за голубое топливо с дополнительными начислениями, их можно не платить. Так сегодня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

За какие деньги будет осуществляться нововведение – узнавали журналисты 24 канала.

Когда должны были установить счетчики?

Руководство Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг должно было уже давно выяснить, почему частные облгазы не установили счетчики трем миллионам украинцев.

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Они должны были это сделать еще в 2014 году. Потому что абсолютное большинство облгазов уже собрали деньги за это с населения, заложив стоимость газовых счетчиков в тариф за газ.

Правительство пошло на уступки и отодвинуло дедлайн до конца 2017 года. Но и в этот срок облгазы не уложились. А куда потратили деньги людей – не объясняют. Но никто не наказал ни руководство, ни владельцев облгазов .

Почему подняли нормы потребления газа?

Зато произошло обратное. Хмельницькоблгаз Дмитрия Фирташа обратился в суд и добился, чтобы нормы потребления газа без счетчиков для населения увеличили.

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27 ноября 2018 года Верховный Суд Украины отменил соотвествующие постановления Кабмина (и еще изменения от 2014 года). Поэтому в силе осталось постановление правительства №619 в редакции от 29 октября 2002 года.

И уже в декабрьских платежках 2018 года граждане, у которых счетчика нет, с ужасом увидели, что должны платить за газ в три раза больше, чем заплатили месяцем ранее.

Как выросли нормы потребления газа и, соответственно, платежи

Как выросли нормы потребления газа и, соответственно, платежи

Как же юристам Фирташа удалось отменить старое постановление Кабмина и увеличить нормы потребления газа? Просто когда-то Кабмин принял постановление с нарушением регламента. Оно действительно было – техническая вещь. И правительство спокойно могло принять новое постановление еще летом 2018 года. И сегодня граждане платили бы за те же 3 кубометра, а не за 10. Но правительство Гройсмана почему-то бездействовало.

Сколько газа на самом деле использует украинец?

В газовых конторах убеждают – их учет показывает, что каждый житель столицы, который пользуется газовой плитой, потребляет не 3 кубометра газа, как было указано в постановлении Кабмина, которое отменил суд, а все 14 кубов. Поэтому даже то, что с декабря потребитель должен оплачивать по 10 кубов, им кажется несправедливым. Мол, облгазы несут убытки.

Я лично использую 10 кубов газа. Но я пользуюсь и плитой и газовой колонкой для подогрева воды. И то только зимой. В летний сезон – это 5-7 кубов, потому что мне нужна менее горячая вода. К тому же, я пользуюсь микроволновкой и мультиваркой для приготовления пищи, поэтому газа через плиту я использую не так много. Поэтому мне было очень трудно представить человека, который сам себе готовит столько блюд, что использует аж 10 кубов газа,

– подчеркнула журналистка 24 канала Леся Выговская.

Для объективности журналисты провели исследование и нашли женщин, которые живут сами и пользуются только плитой. И сравнили их платежки. И все же удалось доказать, что в среднем один человек потребляет до 3 кубов газа для приготовления пищи.

Что заявил Гройсман?

30 января 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил гражданам, мол, игнорируйте решение суда и не платите. Более того, заставил "Нафтогаз", который не имеет никакого отношения к этому делу, установить счетчики за средства налогоплательщиков. А Дмитрий Фирташ, которому принадлежит 70% газового рынка, может за это не платить. Такое заявление, мягко говоря, поразило. И глава "Нафтогаза" уже окрестил эти идеи игрой в поддавки.

Кроме того, на заседании 30 января 2019 года объявили об еще одной попытке снизить тарифы на газ для потребителей – до 3,29 кубометра газа – из-за жалоб людей на завышенные платежки.

Действительно, за газ можно не платить, потому что было принято решение Кабинета Министров, которое открывает такой путь. Но у юристов Фирташа есть повод отменить новые нормы потребления газа, поскольку и это решение правительства – незаконно. А норма о бесплатной установке газовых счетчиков вообще носит рекомендательный характер,

– прокомментировал заявление Гройсмана первый заместитель министра по вопросам ЖКХ Александр Мазурчак.

Что стоит делать гражданам?

Итак, "Нафтогаз" готов ставить счетчики за свои средства. Но это автоматически означает, что он становится поставщиком газа населению. А значит, забирает хороший кусок прибыли фирташевских облгазов себе. Олигарху это не понравится, и в кулуарах Минэнерго скоро будут происходить новые договорняки. Гражданам можно посоветовать только поставить счетчики за свой счет и запастись попкорном. Потому что история с газом и счетчиками – надолго.