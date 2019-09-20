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      Уменьшение расходов на субсидии в 2020 году: мнение эксперта о сумме, предложенной Кабмином

      81 Читати новину українською
      Владимир Цабаль
      Владимир Цабаль / my.ua

      В проект государственного бюджета на 2020 год будут заложены 47 миллиардов 600 миллионов гривен для выплат субсидий украинцам. Такое предложение Кабмина значительно меньше суммы, которая была предложена в прошлом году.

      Это, конечно, уменьшает расходы бюджета, однако судить о том, хорошая ли это тенденция – пока рано. Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказал народный депутат от партии "Голос" Владимир Цабаль.

       Важно: Опубликован текст проекта бюджета на 2020 год: основные цифры

      Можно апеллировать: это хорошо или плохо – с 55 миллиардов гривен финансирование субсидий уменьшилось до 47 миллиардов. То есть до этого было 20 миллиардов – на монетизацию и 35 миллиардов субвенций местным бюджетам, чтобы они выплачивали субсидии,
      рассказал он.

      Цабаль добавляет: сейчас – это одна сумма: только 47 миллиардов на монетизацию субсидий.

      "То есть в проект бюджета на 2020 год расходов на субсидии на 8 миллиардов меньше, чем было в прошлом году", – отмечает он.

      В целом сумма расходов в бюджете возросла. Произошло это из-за увеличения финансирования таких сфер, как безопасность и оборона, госуслуги здравоохранения, образования и т.д.

      бюджет витрати бюджет 2020Расходы бюджета-2020 / инфографика 24 канала

      Уменьшить расходы в бюджете-2020 пытаются, в частности, путем финансирования областных государственных администраций.

      "Финансирование ОГА уменьшилось на одну четвертую. Это на самом деле хорошо, потому что это показывает: децентрализация в действии", – добавил Цабаль.

      В то же время, нардеп говорит, что заметил: вещи, о которых сейчас активно говорит новое правительство, а именно – введение рынка земли, реформа таможни – сейчас не отражены в проектах бюджета. Он надеется, что это "просто технический момент".

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      Автор: Ирина Выхрущ, Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Субсидии Партия Голос Бюджет 2020
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