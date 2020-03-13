Уменьшение зависимости от РФ: Украина договорилась с США о поставках газа
Правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше. Объем – 6-8 миллиардов метров кубических ежегодно.
О результатах договоренности Украины и США сообщил заместитель министра энергетики Константин Чижик, пишет Интерфакс-Украина.
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Правительства договорились о поставках сжиженного газа через терминалы в Польше объемом 6-8 миллиардов метров кубических ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны,
– отметил Чижик.
Что известно о проекте и его реализации
- Будет осуществляться через хаб на базе украинских подземных хранилищ. По словам Чижика, США готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами. Однако Украине нужно время на отработку всех вопросов.
- Оператором будут или "Магистральные газопроводы Украины", или "Нафтогаз". Однако учитывая важность проекта, его реализация будет проходить под патронатом президента Владимира Зеленского.
- По словам Чижика, поставки газа из США позволит усилить энергетическую и геополитическую независимость стран Европы от России. Кроме того, проект будет иметь большой экономический эффект. А Украина будет не просто хабом, куда будет поступать газ, чтобы потом разойтись по Европе. "Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки от добычи газа в США до его продажи в Европу", – добавил замминистра.
- В Министерстве энергетики сообщили также, что для запуска проекта потребуется от двух до трех лет. Поскольку в настоящее время возможности польской стороны для принятия газа ограничены. "Сейчас польский маршрут позволяет транспортировать в 2 миллиарда кубических метров газа. Необходима реконструкция и продление газопровода с польской стороны", – пояснил Чижик.
Обратите внимание! Ранее экс-министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Кабинет Министров ведет переговоры с Соединенными Штатами о заключении долгосрочного газового контракта.
Что такое сжиженный природный газ?
Природный углеводородный газ, который при нормальных температуре и давлении окружающей среды находится в газообразном состоянии. Однако при очень низкой температуре переходит в жидкое состояние, что облегчает его хранение и перевозку. На терминалах приема сжиженного газа реализуется его регазификация.