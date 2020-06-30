В Кривом Роге Александр Бризецкий умер после выступления перед депутатами
В Кривом Роге во время сессии городского совета умер Александр Бризецкий. Он был руководителем департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета.
Александр Бризецкий умер от остановки сердца, сообщает управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского городского совета в Фейсбуке. Произошло это во время сессии, на которой выступал и чиновник.
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Телеграмм канал Teza пишет, что Бризецкому стало плохо еще во время выступления перед депутатами на трибуне.
Ему вызвали скорую, врачи пытались запустить его сердце, но впоследствии только диагностировали смерть.
Медики приехали по вызову в городской совет Кривого Рога, но диагностировали лишь смерть чиновника / фото "Первый городской"
В городском совете уже выразили соболезнования родным, коллегам и друзьям Александра Бризецкого.
Что известно об Александре Бризецком
- Александр Бризецкий родился 25 марта 1956 года в селе Михайловка Запорожской области.
- Окончил Криворожский горнорудный институт.
- С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского главы Кривого Рога по вопросам деятельности исполнительных органов совета.
- С 2010 года и до последнего дня возглавлял управление земельных ресурсов, сейчас – департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома Криворожского городского совета.
- Более 32 лет Александр Федорович отдал службе в органах местного самоуправления.
- Он – кавалер отличия исполкома Криворожского городского совета – нагрудного знака "За заслуги перед городом".