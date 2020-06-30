В Кривом Роге во время сессии городского совета умер Александр Бризецкий. Он был руководителем департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета.

Александр Бризецкий умер от остановки сердца, сообщает управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского городского совета в Фейсбуке. Произошло это во время сессии, на которой выступал и чиновник.

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Телеграмм канал Teza пишет, что Бризецкому стало плохо еще во время выступления перед депутатами на трибуне.

Ему вызвали скорую, врачи пытались запустить его сердце, но впоследствии только диагностировали смерть.



Медики приехали по вызову в городской совет Кривого Рога, но диагностировали лишь смерть чиновника / фото "Первый городской"

В городском совете уже выразили соболезнования родным, коллегам и друзьям Александра Бризецкого.

Что известно об Александре Бризецком