Умер Анатолий Мялица – экс-директор Харьковского авиазавода и Герой Украины
Бывший гендиректор Харьковского авиационного завода Анатолий Мялица умер в возрасте 80 лет. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.
Источник:Харьковский горсовет
О его смерти сообщили на сайте Харьковской мэрии. Секретарь городского совета Игорь Терехов выразил соболезнования родным и близким Мялицы.
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В сообщении отметили, что ум, знания и ответственное отношение Мялицы к делу на протяжении многих лет способствовали активному развитию авиастроения и города Харькова.
Ушел из жизни профессионал высочайшего класса, который всю свою жизнь посвятил развитию авиационной промышленности Украины,
– отметили на сайте.
Церемония прощания начнется 6 апреля в 11:00 в Центре культуры Киевского района (улица Скрипника, 7). Похоронят Анатолия Мялицу на городском кладбище №2.
Что известно об Анатолии Мялице
Источник: "Википедия"
- Родился 23 октября 1940 года в селе Борзя, СССР. В 1966 году окончил Харьковский авиационный институт. Специальность – самолетостроение, квалификация – инженер-механик.
- В 1967 году начал работать технологом на Харьковском авиационном заводе. Трижды занимал там должность гендиректора – с 1985 по 1990, с 1996 по 2002 и с 2008 по 2015 годы.
- Под руководством Мялицы предприятие освоило серийное производство самолетов Ан-74 и его модификаций, разработало и подняло в небо легкомоторный самолет ХАЗ-30.
- В 1999 году был доверенным лицом кандидата в президенты Леонида Кучмы в территориальном избирательном округе. Работал министром промышленной политики в правительстве Януковича.
- С ноября 2005 по июнь 2007 года был гендиректором и председателем правления Государственной самолетостроительной корпорации "Национальное объединение "Антонов".
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