Бывший гендиректор Харьковского авиационного завода Анатолий Мялица умер в возрасте 80 лет. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

О его смерти сообщили на сайте Харьковской мэрии. Секретарь городского совета Игорь Терехов выразил соболезнования родным и близким Мялицы.

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В сообщении отметили, что ум, знания и ответственное отношение Мялицы к делу на протяжении многих лет способствовали активному развитию авиастроения и города Харькова.

Ушел из жизни профессионал высочайшего класса, который всю свою жизнь посвятил развитию авиационной промышленности Украины,

– отметили на сайте.

Церемония прощания начнется 6 апреля в 11:00 в Центре культуры Киевского района (улица Скрипника, 7). Похоронят Анатолия Мялицу на городском кладбище №2.

Что известно об Анатолии Мялице

Источник: "Википедия"