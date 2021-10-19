На два месяца пережил старшего брата: что известно об Андрее Павлове

В Кривом Роге 18 октября без признаков жизни обнаружили тело Андрея Павлова. Пока неизвестно, что могло стать причиной смерти мужчины, признаков насилия нет.

Он был младшим братом мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли застреленным в августе. Больше об Андрее Павлове – читайте в материале 24 канала.

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Биография Андрея Павлова

Андрей Павлов родился в Кривом Роге 13 января 1977 года. С братом у него разница в 4 года и 1 день. Отец – инженер на производственном объединении "Кривбассруда", мать – кассир на Главпочтамте.

Андрей вместе с братом рано стали полусиротами – в 1982 году в результате болезни из жизни ушла мать. С тех пор братья вынуждены были заботиться друг о друге, пока отец пытался прокормить семью.

Остался работать на заводе

Шло время и Павловы начали работать на промышленных предприятиях Кривого Рога. Андрей остался на заводе и тогда, когда брат решил стать политиком.

По словам депутата Криворожского горсовета Виктории Третьяк, он был "трудягой" и дорос на ныне уже ArcelorMittal до бригадира.

Андрей имел в собственности квартиру

В декларации Константина Павлова говорится, что его младший брат Андрей был владельцем квартиры в 68 квадратных метров. Вероятно, она осталась ему в наследство от отца.

Причины смерти Павлова-младшего

В полиции сообщили, что, по предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти нет. Тело будет направлено на экспертизу.

В то же время коллега по работе заявил журналистам, что Андрей Павлов был вполне нормальным человеком и не был алкогольно зависимым.

Он был трудоголиком, 90% своей жизни провел на работе. У нас на заводе это недопустимо,

– добавил мужчина.

Также он рассказал, что в день гибели заезжал к товарищу, чтобы привезти воды. Это объяснил тем, что Павлов тогда заболел и чувствовал слабость.

Смерть Константина Павлова: коротко

Константина Павлова нашли мертвым 15 августа в селе Вольное на Днепропетровщине. Возле его тела лежала винтовка. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

В целом правоохранители отрабатывают 3 версии гибели мужчины: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

В Кривом Роге 19 августа прошла церемония прощания с погибшим мэром. Сотни людей пришли в театр Тараса Шевченко.

Андрей Павлов умер через два месяца после смерти его старшего брата Константина Павлова, который был мэром Кривого Рога.