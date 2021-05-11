В Одессе умер бывший депутат Одесского областного совета Александр Адзеленко. Это случилось 11 мая. Он был членом "Оппозиционного блока" и несколько раз фигурировал в критических материалах СМИ.

Ранее мужчина был главой пенитенциарной службы области. Однако в 2013 году он покинул пост и начал свою политическую деятельность.

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Как он умер

На момент смерти Адзеленко было 65 лет. Как рассказали родственники умершего журналистам, его смерть была неожиданной. По словам родных, это случилось в результате сердечного приступа.

Биография чиновника

Александр Адзеленко до 2013 года не только возглавлял пенитенциарную службу области, но и был руководителем Одесской тюрьмы.

Впоследствии он стал главой администрации Березовского района Одесской области.

Также он был основателем и руководителем фермерского хозяйства "Атлант", которое расположено в этом же районе.

С 2015 по 2020 год мужчина был депутатом облсовета.

Как сообщает издание Politekа, в 2019 году Адзеленко неудачно баллотировался в депутаты Верховной Рады от "Опоблока".

Что об умершем писали в СМИ

В 2013 году издание "Одесская Жизнь" писало, что предприниматели Березовского района Одесской области обвинили главу районной администрации в установлении поборов с предприятий. Говорилось, что тем, кто отказывался платить, предлагали перебираться в другой район.

Как пишет издание "Рупор" в 2015 году припаркованная машина Адзеленко перегородила трамвайные пути. Как следствие, там образовались пробки.

Мужчина входил в постоянную комиссию по вопросам правовой политики, обеспечения правопорядка, борьбы с организованной преступностью и коррупцией. По данным сайта "ИзбирКом" в 2017 году Александр Адзеленко пропустил больше половины заседаний комиссии.