Известный волонтер Виталий Панич скончался в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы 7 июня поздно вечером. Друзья мужчины сообщили, что после его смерти пропали документы, телефон и деньги волонтера.

На місце події викликали поліцію. Куди могли зникнути цінні речі – наразі невідомо. Про це у фейсбуці написала співголова Ради волонтерів при Міноборони Анна Майборода.

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Факт крадіжки у мертвої людини неабияк обурив користувачів у мережі.

Стоячи на сходах інфекційного відділення, слухаючи дружину Наталю, підіймається волосся від десятиденного пекла у пошуках лікування, діагнозу та людського відношення... Про все це, не зараз... Що зараз, звичайних слів не вистачає: пропали документи паспорт, ідентифікаційний код, телефон, гроші,

– повідомила Майборода.

Що відомо про Віталія Панича

Він був військовослужбовцем ЗСУ та займався волонтером . У Панича залишилася дружина та двоє дітей.

та . У Панича залишилася дружина та двоє дітей. У соцмерерах пишуть, що Віталій Панич перебував у реанімації з пневмонією, печінковою і нирковою недостатністю. Два роки тому переніс важку операцію і жив з однією ниркою.

і жив з однією ниркою. Йому зробили тест на коронавірус, але він виявився негативним.

В олонтери закидають медикам неадекватне лікування та хамське ставлення до близьких Віталія, а також крадіжку його особистих речей.

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Відомий волонтер Віталій Панич / Фото з його фейсбук-сторінки

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Віталія Панича.